GOLF

Este viernes arranca el Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid Resorts

Alrededor de 250 jugadores buscan la bolsa a repartir de unos 4 millones de pesos

Martín Narváez García

MAZATLÁN._ Alrededor de 250 jugadores se han reportado para el inicio de las actividades del 45 Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid Resorts, que tiene para repartir una bolsa de alrededor de 4 millones de pesos en premios.

Jugadores procedentes de Estados Unidos, Canadá y gran parte del territorio mexicano se dieron cita en las rondas de práctica para conocer los detalles del campo y luchar por los primeros lugares dentro de 10 categorías, de las cuales ocho son para caballeros y dos para damas.

Las acciones se inician al filo de las 6:00 horas en salidas por tee time por categorías, mismas que se dieron a conocer el jueves por la noche en el desarrollo del tradicional rompe-hielos con el que prácticamente se iniciaron las actividades programadas.

Automóviles último modelo para los hacedores de Hole in one, premios en metálico, un shoot out por 900 mil pesos y muchos premios más fueron establecidos para entregarse el próximo domingo en que culminan las acciones.

La primera de tres rondas se efectuará este viernes, el sábado continúa con el mismo horario y finaliza con los restantes 18 hoyos el domingo desde las 6:00 horas. El orden de salidas cambiará conforme los resultados de las rondas diarias.

El domingo desde las 19:00 horas se procederá a la cena premiación, donde se determinarán los ganadores de las categorías, así como los premios especiales en disputa.

PROGRAMA

Viernes 9

6:00 horas.- Inicia primera ronda de 18 hoyos

Sábado 10

Inicia segunda ronda de 18 hoyos

Domingo 11

6:00 horas.- Inicia tercera ronda de 18 hoyos

19:00 horas.- Inicia ceremonia de premiación y convivio