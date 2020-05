'Estoy completamente en contra de que se militaricen las policías', expresa Diputado local

Mario Rafael González Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso del Estado reprueba al Ejército y Marina en las calles

América Armenta

CULIACÁN._ “Están preparados para matar”, dijo el Presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso, Mario Rafael González Sánchez, que se mostró en contra de que se militarice la policía y resaltando que las funciones de la Marina y el Ejército no son para estar en la calle.

“Yo estoy completamente en contra de que nosotros tengamos guardias militares en policía civiles. No me gusta estoy completamente en contra de que se militarizan las policías se está violando el Artículo 29 Constitucional donde en tiempo de paz los militares deben estar en sus cuarteles”, dijo con firmeza.

“En caso de guerra pues es fuero militar y entrarían para cualquier cosa, me parece incongruente no me gustaría a mí que continuaran los militares porque no es por ahí”, añadió.

El legislador que formó parte de las filas de la Policía Federal y la Marina, explicó que hay mentalidad diferentes en los elementos que tienen contacto con la ciudadanía que la que se prepara para conflictos bélicos.

“No es lo mismo, la mentalidad de un policía es la mentalidad de quien tiene que tomar decisiones en menos de 15 segundos y un militar recibe órdenes, no conoce qué es la proximidad social, es completamente diferente”, refirió.

“Son excelentes en su trabajo no estoy negando que lo que hacen, lo hacen bien, pero para acercarse a la ciudadanía, para la proximidad social no están capacitados y por más que los quieran hacer ellos traen un chip con elementos que son exclusivamente para la guerra, que están preparados para matar”, enfatizó.

El diputado que no está de acuerdo con las fuerzas castrenses en la calle hasta marzo del 2024, acuerdo tomado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial de la Federación, solicitó respeto a la soberanía nacional y a la Constitución que marca que el 50 por ciento de los elementos deben ser de la ciudadanía.

“Considero que los errores del pasado sirven para que no se cometan en el futuro”, dijo en referencia al periodo gobernado por Felipe Calderón Hinojosa, al cual consideró como el peor Presidente de la historia de México.

“Tenemos nosotros una historia donde Felipe Calderón usó el ejército para masacrar, bañar de sangre a la ciudadanía completamente, es el peor presidente que hemos tenido en el país y que marcó una guerra, entre comillas, una guerra contra el narcotráfico”, resaltó.

“Una guerra desigual porque un policía no podía ir y hacer lo que hacía la delincuencia organizada de llegar y masacrar, el policía es juzgado por los derechos humanos y las autoridades y un narcotraficante y esas personas no son juzgados, de esa manera no era una guerra igual”, lamentó.

González Sánchez detalló que los grupos de la delincuencia organizada tenían el derecho de atacar y los policías tenían que ver la forma de defenderse, por lo que consideró diferente, pero que sirve para que López Obrador lo tome en cuenta y no cometa errores como tener al Ejército y Marina en las calles.

“La confianza que le tengo yo al Presidente y la admiración que le tengo no quiere decir que todas sus decisiones voy a ir a favor de ellas, una decisión que esté equivocado tengo derecho y como legislador tengo la obligación de emitir una opinión aunque sea en contra”, concluyó.