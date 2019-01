Estrada Ferreiro se siente traicionado por Síndica Procuradora y morenistas del Cabildo de Culiacán

Votaron en contra de interponer la controversia constitucional para la actualización del Predial

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro dijo sentirse traicionado por una fracción de Morena, así como por Sandra Marcos Lara, Sindica Procuradora, luego de que votaran en cabildo en contra de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 18 de enero, el Cabildo aprobó interponer este recurso con la intención de dar marcha atrás a la no actualización del impuesto predial de acuerdo a la inflación que legislaron los diputados, lo cual generaría una pérdida al Municipio de más de 200 millones de pesos.

Para el Alcalde el votar en contra de esta controversia es no tener conciencia.

Quienes mostraron su desaprobación a este recurso que interpondrán ante la SCJN fueron Yareli Sánchez Sánchez y Jesús Santiago Vidrio, de Morena; Robespierre Lizárraga, del Partido Sinaloense; Sergio Coronel, del Partido Encuentro Social; Eusebio Telles molina, del Partido Acción Nacional; y la Sindica Procuradora Sandra Marcos Lara.

"Hay gente que no tiene conciencia de lo que está haciendo ahí, hay gente que traiciona el mandato que le dieron de un pueblo dolido por la injusticia y hoy se están aprovechando de ese supuesto para votar en contra del propio pueblo", señaló.

"Un síndico procurador que vota en contra de un beneficio para el Ayuntamiento, está traicionando prácticamente al municipio", agregó.

Estrada Ferreiro señaló que ya no tiene caso platicar más con Marcos Lara, además reconoció que le tenía mucha confianza al inicio de su administración, situación que ya ha cambiado, ya que se siente traicionado por ella.

"No no (ya agotó el diálogo), tienen una línea, no sé de dónde sale... yo confiaba mucho en ella, en todas las personas, pero pues lo traicionan a uno, qué quieren que haga", mencionó.