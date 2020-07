Estrena Banda Selectiva el tema No pierdas la fe

El nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales

Fernando Espinoza

Banda Selectiva de Ángel Romero no se durmió en sus laureles durante esta cuarentena y está trabajando en un nuevo material; incluso, acaba de estrenar en todas las plataformas digitales el tema No pierdas la fe.

El nuevo sencillo es una colaboración con Los Ahijados del Rancho y nació de la inspiración de los compositores Inge Tortoledo y Aníbal Sánchez, quienes plasmaron letras de esperanza y optimismo como forma de motivación en estos tiempos complicados, así lo explicó Ángel Romero “El Tacuache”, en entrevista vía telefónica.

“Seguimos trabajando, claro, con todas las medidas necesarias, estamos yendo a grabar de uno por uno cada instrumento, para no reunirnos muchos en el estudio y, por ejemplo, este video del tema No pierda la fe también lo grabamos con todas las medidas necesarias, incluso, fue una persona de salud a darnos recomendaciones, estábamos con cubrebocas durante las escenas, tratamos de no tener mucho contacto”.

Ángel Romero agregó que tanto él como el resto de los integrantes de la banda están muy contentos porque el video de este tema alcanzó el millón de visitas en el primer día de su estreno, algo que vino a contrarrestar la presión y el estrés que vive la agrupación por estar sin trabajo, por la cuarentena por Covid-19.

“Nos sorprendimos porque en el primer día de estreno el tema alcanzó más del millón de reproducciones y sigue aumentando, aunque ahorita ya más lento. Estamos sufriendo la lejanía de la gente, con el público y la falta de trabajo, y este tema vino a levantarnos el ánimo, pero el lado bueno es que tenemos el apoyo de la compañía que nos ha dado para comer, y sabemos que hay muchos compañeros sufriendo por la falta de trabajo”, explicó.

Banda Selectiva está bajo el sello discográfico de Gruindag Music y aunque la agrupación es relativamente nueva, su líder, Ángel Romero, tiene muchos años de experiencia en el regional mexicano.

Ángel Romero como compositor

Ángel Romero “El Tacuache” es un compositor consolidado, sus temas los han interpretado agrupaciones como Banda El Recodo, juntos conquistaron las listas de popularidad con temas como Dime que me quieres y Vas a llorar por mí.

“Yo sigo escribiendo y hay muchos temas míos que ya tienen en sus manos algunas bandas, pero no me gusta anunciarlos porque pueden pasar muchas cosas y que no los saquen, por eso es que espero a que los estrenen para anunciarlos”, dijo.

El compositor no deja de crear nuevas melodías y está a la espera de que Ulises Quintero estrene una canción que le compuso, mientras él y su banda están por estrenar Fronteras, un tema que escribió en coautoría con el Inge Tortoledo.