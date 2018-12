Estudiantes de Psicología de la UAS denuncian acosos y abusos

Jóvenes acusan opresión e incluso ataques psicológicos de parte de los docentes y personal de la administración escolar

Gabriel Mercado

Alumnos de la Facultad de Psicología de la UAS denunciaron que son víctimas de acosos, opresión y hasta ataques “psicológicos” por parte de los mismos docentes y la administración escolar.

Los estudiantes, quienes acudieron a la redacción de Noroeste y pidieron conservar el anonimato, señalaron que han tenido muy malas condiciones en las clases, teniendo pocos equipos de proyección para las clases y los aires acondicionados con fallas, goteando, dejando charcos en los salones.

Aunque en parte, explicaron, se atendieron las inconformidades en los últimos días porque se encontraba el plantel en proceso de elección de director, afirmaron que en todo este tiempo no podían hablar sobre la situación o denunciarla porque eran amedrentados por los maestros de que serían afectados a la hora de su titulación.

Incluso narraron como un alumno, durante la comparencia de las candidatas a la dirección de la facultad, al levantarse a hablar sobre los problemas que tenían, algunos docentes intentaron callarlo, se burlaron de él y expusieron cuestiones de su vida personal.

“Se levantó un directivo y le dijo: 'tú qué has hecho por la escuela, qué promedio tienes?'... el alumno que seguía manifestándose siguió diciendo que no podía ser cierto que estuvieran en una situación tan opresora, y personal administrativo lo empezó a agredir con palabras de que: 'estás medicado', 'es paciente siquiátrico está medicado', es decir, con información personal de él, se empezaron a burlar de él los maestros, diciendo que en su grupo no lo quieren, que es paciente siquiátrico, se supone que son sicólogos y revelar información de una persona es en contra del código ético, y más si es alumno”, mencionaron.

Además ese muchacho, señalaron, empezó a recibir amenazas en Instagram, advirtiendo que si seguía levantando la voz iban a revelar más información personal de él.

Agregaron que aquellos que tenían grupos de Facebook y se coordinaban para compartir material o información importante para los estudiantes de la facultad, son también amenazados, y tienen que ceder el control de la página a la administración escolar o compartir ciertas publicaciones positivas de la escuela.

“Les pedían de manera obligatoria la administración de los grupos (de Facebook) de cada salón, les piden que compartan de manera obligatoria que compartan ciertas publicaciones en sus cuentas de redes sociales, como que ellos amaban a su Facultad de Psicología y estaban agradecidos con ella”, expresaron.

“A los alumnos que notaban estaban expresando inconformidades en redes sociales, los mismos maestros que están a favor de esa administración les decían que así como ellos estaban desacreditando a su facultad, están desacreditando su título, porque su título le pertenece a la administración. Se supone que en redes sociales es libre, es libertad de expresión, no debe haber una represalia directa hacia los alumnos”, refirieron.

También lamentaron no se hayan atendido las denuncias de acoso sexual hechas por alumnas hecha pública el pasado mes de septiembre, y que siga impartiendo clases el profesor señalado por ellas.

“Se hizo caso omiso y la persona responsable o sospechosa de los actos (de acoso) no tuvo ninguna repercursión, sigue ahí como si nada, sigue siendo maestro”, comentaron.

Además, dijeron que no tienen material actualizado de estudios, y son obligados a pagar por “antologías”, copias de libros engargoladas, dinero con el cual se queda la administración.

“Es requisito, y el material está enfocado en los noventas, se podría obtener el material en digital, nos obligan a que los compremos, mínimo cinco entre todo el grupo”, comentaron.

Incluso, relataron han sido extorsionados por maestros, uno les llegó a pedir hace poco cooperación para comprar un par de árboles navideños a cambio de no dejarlos con calificaciones “negativas”.

“Ha habido extorsiones de maestros hacia los alumnos, hay un caso donde en un grupo entró un profesor nuevo a dar clases, y 'comenzó' de nuevo la calificación (se las reinició), y les mencionó que tenían menos cuatro, siendo que no es posible que haya una calificación negativa, a lo que él dijo que para contrarrestar esos puntos menos tendrían que comprar dos pinos, se logró comprar, pero cuando comenzaron a darse las manifestaciones de los alumnos, el maestro dijo que así ya quedaba el otro pino”.