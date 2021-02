EU recibirá a los solicitantes de asilo expulsados por el programa Quédate en México

Más de 70 mil personas fueron devueltas a México tras acuerdo entre gobiernos de Trump y López Obrador, de las que se estima que 25 mil tienen su caso abierto

13/02/2021 | 09:17 AM

El gobierno de Estados Unidos anunció que comenzará a recibir a los solicitantes de asilo obligados a permanecer en el norte de México bajo el Programa de Protección de Migrantes (MPP) o “Quédate en México”.

“A partir del 19 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzará la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en la frontera suroeste”, dijo la institución en un comunicado.

Según los cálculos del DHS unas 25 mil personas tienen su caso todavía abierto, aunque desde que se puso en marcha el programa, más de 70 mil fueron expulsadas.

“Quédate en México” es un programa acordado entre los gobiernos del ex presidente Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2019 tuvo lugar la primera expulsión, la de un solicitante de refugio hondureño a través de Tijuana. Desde entonces, el plan se extendió a toda la frontera, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Matamoros, Tamaulipas.

“A través de un enfoque de todo el gobierno, el DHS, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia colaborarán con socios internacionales, incluido el Gobierno de México y organizaciones internacionales y no gubernamentales, para procesar de manera segura a las personas elegibles para perseguir sus casos en los Estados Unidos”, dice el comunicado.

El nuevo procedimiento aplica para las personas devueltas a México y con su caso abierto ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR).

“Las personas fuera de los Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el MPP o que no tienen casos de tribunales de inmigración activos no serán consideradas para participar en este programa y deben esperar más instrucciones”, dice el comunicado, en referencia a las personas que fueron expulsadas por el Título 42, una orden ejecutiva de Trump que permitía las devoluciones exprés en la frontera bajo la excusa de la pandemia de Covid-19.

“De manera similar, aquellas personas en los Estados Unidos con casos activos de MPP recibirán orientación por separado en una fecha posterior”, dice el comunicado.

“Este anuncio no debe interpretarse como una oportunidad para que las personas migren de manera irregular a Estados Unidos”, señala DHS, que anunció que en los próximos días harán públicas más instrucciones sobre el registro y los cruces a emplear.

Según explicó el Departamento de Seguridad de EU, las personas que sean recibidas serán evaluadas sobre Covid-19 antes de ingresar al país.

“Solo se procesará a las personas de acuerdo con su capacidad para hacerlo de manera segura”, especificó.

Como viene diciendo el gobierno de EU desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, las personas que están ahora mismo esperando deben aguardar para esperar instrucciones.

“Pronto anunciaremos un proceso de registro virtual que será accesible desde cualquier lugar. Una vez registrados, las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse. Las personas no deben acercarse a la frontera hasta que se les indique”, explicó.

“Como ha dejado claro el presidente Biden, el gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la reconstrucción de un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citado en el comunicado.

El programa “Quédate en México” fue uno de los programas estrella del ex presidente Donald Trump para frenar la llegada de migrantes. Fue acordado en diciembre, nada más llegar López Obrador a la presidencia de México, aunque se hizo más explícito a partir de junio, cuando EU y México firmaron un acuerdo para frenar la llegada de extranjeros a la frontera.

Preguntado por las nuevas medidas anunciadas por Biden, López Obrador celebró el cambio en la política migratoria de EU.

El acuerdo entre EU y México obligó a más de 70 mil personas a permanecer en ciudades peligrosas como Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, o Matamoros, Tamaulipas. Aunque México se comprometió a darles seguridad y empleos, muchos de ellos fueron víctimas del crimen organizado. La única respuesta ofrecida por México fue organizar autobuses hasta la frontera con Guatemala en un operativo revelado por Animal Político y criticado por ACNUR.

Organizaciones de Derechos Humanos calculan que fueron cientos de solicitantes de asilo los que sufrieron extorsiones y secuestros tras ser devueltos desde EU. A pesar de ello, López Obrador siempre insistió en que ya “no se violentaban sus derechos humanos”.

Los cambios en la política migratoria de Biden y el fin del programa “Quédate en México” han generado expectativas en lugares como el campamento de Matamoros. Ahí, cientos de personas llevan más de un año en condiciones inhumanas a la orilla del Río Bravo a la espera de su cita con un juez de EU. Esta noticia les da esperanza. Pronto, muchos de ellos podrán dejar sus carpas y pelear por su caso en un lugar seguro.