EU solicitÃ³ extradiciÃ³n de Manuel Bartlett: Ex Procurador

EU solicitó extradición de Manuel Bartlett: Ex Procurador

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la Procuraduría General de la República, dijo que durante su administración, Estados Unidos solicitó la extradición de Manuel Bartlett por estar presuntamente ligado al homicidio de un agente de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés.

El ex Procurador General de la República durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari contó al periodista Carlos Loret de Mola que William Bart –entonces Procurador General de Estados Unidos- lo invitó a una cena en San Antonio, Texas. En la reunión, hablarían de asuntos sobre la agenda bilateral.

Sin embargo, Bart hizo una petición específica donde se veía involucrado el ahora titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

“Él me dijo: ‘Necesito que me autorices la extradición de tres personas’. Le pregunté ¿Quienes son? y entonces suelta los nombres de Juan Arévalo Gardoqui (ex Secretario de la Defensa Nacional), Enrique Álvarez Castillo (también ex Procurador) y Manuel Bartlett (entonces Gobernador de Puebla)”, detalló el también abogado en entrevista para el programa radiofónico Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.

Según Morales Lechuga, William Bart contaba con pruebas sobre su presunta responsabilidad en la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena.

La petición de William Bart -quien también es Procurador en la administración de Donald Trump- no fue concretada, pues Ignacio Morales Lechuga aseguró que las pruebas que le presentaron carecían de lógica, contenían datos falsos y “no tenían ni pies ni cabeza”.

“Los testimonios eran venidos de personas que purgaban condenas en Jalisco por delitos federales, robo a mano armada y narcotráfico“, detalló el ex Procurador Federal.

Además, Ignacio Morales puntualizó que la extradición en contra del actual director general de la CFE y los otros dos ex funcionarios, porque al ser un delito cometido en México, la investigación y procesamiento de los responsables era competencia del Gobierno mexicano.