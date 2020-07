BEISBOL

Eugenio Suárez, listo mental y físicamente para el 2020

El pelotero aprovechó la cuarentena para operarse el hombro derecho

Noroeste / Redacción

07/07/2020 | 12:32 AM

CINCINNATI._ El antesalista de los Rojos, Eugenio Suárez, aprovechó la cuarentena para recuperarse de una operación en el hombro derecho y estar listo para el nuevo Día Inaugural.

Suárez estaba en veremos para el 26 de marzo, pero se presentó al campamento de verano de Cincinnati en forma y sintiéndose al 100 por ciento. El venezolano confía en que estará listo cuando los Rojos inicien su temporada el 24 de julio contra los Tigres en el Great American Ball Park.

“Me siento muy bien. Hice muy buen trabajo en casa con la rehabilitación”, dijo Suárez el lunes. “Mi cuerpo se siente de lo mejor. El hombro se siente bien. Lo más importante para mí es la mente. Cuando tengo la mente fuerte, creo que lo demás está bien. Estoy muy contento de estar nuevamente en mi casa, Cincinnati, poner todo sobre el terreno y ver qué pasa este año. Estar con mis compañeros me hace sentir bien”.

Tras conectar 49 jonrones y remolcar 103 carreras en el 2019, Suárez fue operado el 28 de enero para remover cartílago suelto del hombro derecho luego de sufrir una caída en la piscina de su casa. El oriundo de Puerto Ordaz estaba supuesto a hacer su debut primaveral el 13 de marzo como bateador designado, pero la pandemia del COVID-19 obligó la cancelación de la pretemporada.

“No creo que hubiese perdido muchos juegos, quizás los primeros tres partidos en casa”, señaló Suárez. “Creía que estaría listo para el Día Inaugural, pero no lo sé. Mi hombro no se sentía al 100 por ciento en ese momento. No estaba tirando duro”.

Durante la pausa del béisbol, Suárez entrenó en el sur de la Florida con algunos compatriotas, entre ellos César Hernández, de los Indios, y Avisaíl García, de los Cerveceros.

Suárez mantuvo la disciplina con respecto al acondicionamiento físico, para no estar atrasado cuando el equipo se reuniera nuevamente el viernes.

“No comí mucha comida venezolana. Eso fue lo principal”, dijo Suárez. “Traté de estar en forma. Practiqué todos los días. Hice mi rutina, mis entrenamientos, el hombro. Estuve fildeando rodados y bateando muy bien. Vivo en Miami. El clima es muy bueno para entrenar y tuve mi práctica normal – rodados, batear en el terreno, el programa para el hombro. Todo me hizo sentir que estaba en forma y listo para cuando llegara este momento”.