EvacuarÃ¡n a mÃ¡s de 200 afectados por inundaciones en Las Brisas, Guasave

Evacuarán a más de 200 afectados por inundaciones en Las Brisas, Guasave

Las precipitaciones continuarán hoy y mañana, por lo que Protección Civil llama a la ciudadanía a atender las recomendaciones de no exponerse

Reyes Iván Camacho

22/08/2019 | 09:49 AM

GUASAVE._ Más de 200 personas que han sido afectadas al subir el nivel de agua por las lluvias en Las Brisas serán evacuadas y trasladadas a un albergue, informaron autoridades municipales.

La Alcaldesa Aurelia Leal López indicó que hará un recorrido de supervisión por esa zona del municipio de Guasave para coordinar acciones de atención y atender a los afectados.

Debido a las lluvias que se han dejado sentir en este municipio desde la madrugada de este jueves, el Instituto Municipal de Protección Civil informó que tenía reporte de problemas de inundaciones en un sector de la comunidad de Las Brisas.

Francisco Soto Sánchez, director de la dependencia, comentó que fue personal de Protección Civil de Salvador Alvarado el que les avisó que vecinos de esa comunidad que colinda con ese municipio se habían comunicado con ellos para decirles que había vías intransitables por las lluvias.

“Lo que viene siendo en la ciudad no nos ha caído tanta lluvia como en otros lugares, pero en Las Brisas el coordinador de Salvador Alvarado me habló para reportarme que están inundadas las primeras tres calles, no hay acceso, entonces ya anda viendo eso para ver con qué entrarle para desaguar”, indicó.

El funcionario municipal comentó que ellos todavía no han acudido a esa población para verificar si hay viviendas afectadas.

Subrayó que ha sido en esa zona del municipio donde las precipitaciones se han sentido con más fuerza; sin embargo, de Conagua no les han pasado el reporte de la magnitud.

En esta ciudad, los problemas han sido de encharcamientos en algunas vialidades y el cierre del paso a desnivel de la calle Reforma y de los laterales de la carretera México 15 que siempre se inundan con lluvias de mediana intensidad.

Soto Sánchez comentó que el pronóstico es que las lluvias sigan presentándose este jueves y viernes, por lo que exhortó a la población a atender las recomendaciones que emitan las autoridades a través de sus canales de información oficiales o de los medios de comunicación.