Evanescence regresa a México en el Festival Pulso GNP 2020

Si hay una banda que llama la atención dentro del cartel de la tercera edición del Festival Pulso GNP es Evanescence.

La banda conformada por Amy Lee, Tim McCord, Jen Majura, Troy McLawhorn y Will Hunt regresa a México después de su experiencia en el Knotfest del 2019.

En esa ocasión, el evento se realizó el 30 de noviembre en el Deportivo Oceanía y los tenía como artistas principales junto a Slipknot.

Debido a destrozos de los asistentes, tanto Evanescence como los intérpretes de "Before I Forget" decidieron cancelar sus presentaciones, tras la falta de seguridad para las bandas y los seguidores.

La banda se pronunció al respecto y prometió a sus seguidores regresar a tierras aztecas para por fin brindar un concierto, publicó informador.mx.

El 4 de diciembre del 2019 anunciaron su nueva canción "The Chain", la cual fue incluida en el famoso videojuego de Xbox Gears 5.

“The Chain” music video is OUT NOW!! Fun with smoke bombs in a post-apocalyptic world as we walk through the fire together. 🔥 We hope you love it as much as we do. Let us know what you think 👇 https://t.co/PtUKec4p9p pic.twitter.com/xMEvmV1DNB