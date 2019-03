Ex Alcalde en Puebla pasó cocaína y heroína a EU para El Chapo. Hoy espera sentencia en Nueva York

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un Fiscal federal con sede en Buffalo, Nueva York, declaró culpables a Martha Aguirre, de 47 años, y Juan Alfaro, de 54, por conspiración de narcóticos y conspiración de lavado de dinero, ambos ligados a una red de tráfico de drogas trasnacional del ex Alcalde en Puebla José Rubén Gil Campos.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, los acusados eran miembros de una organización que traficaba drogas con contactos en México, Arizona, California y otras ciudades norteamericanas con suministro del Cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Martha Aguirre y Alfaro usaron compañías ‘frontales’ para lavar más de 12 millones en ganancias de drogas desde Buffalo a Los Ángeles, incluyendo Triton Foods, Inc. y Kamora Investment Enterprises, Inc., que estaban ubicadas en el Estado de California. Otra compañía ficticia, Corral Seafoods, LLC, registrada en el estado de Nueva York, supuestamente estaba ubicada en Cheektowaga, Nueva York, pero demostró ser completamente falsa”.

“Usando estas compañías, los acusados disfrazaron kilogramos de heroína, fentanilo y cocaína descritos en la factura y otros documentos como ‘Pepinos de mar’. La organización local traficó miles de kilogramos de narcóticos ilegales en todo Estados Unidos, incluyendo Lockport, Niagara Falls, y Búfalo”, se lee en el comunicado.

José Rubén Gil Campos ha sido político, narcotraficante y empresario. Lo apodan el “Alcalde de México“, aunque solo durante 40 días fue Alcalde de su ciudad natal, Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. En 2008, al poco tiempo de asumir la Alcaldía, fue arrestado en el aeropuerto de LAX. Lo acusaron de distribuir 11 kilos de cocaína en Nueva York. Fue entonces cuando lo destituyeron de su puesto de servicio público en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Además de líder comunitario en Los Ángeles y fundador de oficinas del gobierno de Puebla, Gil Campos también era un exitoso empresario en Estados Unidos. Tenía una empresa de transporte de pepinos de mar con sedes en Los Ángeles y en Nueva York. Según el testimonio en la corte de Alex Pozo, un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles, el mexicano utilizó este negocio para enviar sustancias ilícitas a distintas ciudades estadounidenses.

La primera vez que salió de la cárcel -unos años después de ser detenido en LAX- el narcotraficante volvió a la vida pública “como si nada hubiera pasado” -declaró a Univision un activista anónimo. Sin embargo, en 2014 el líder comunitario fue arrestado de nuevo. La DEA había encontrado cinco kilos de cocaína en su bodega de la ciudad de Commerce (condado de Los Ángeles, California) y le decomisó otros dos dentro de un paquete entregado a una oficina postal.

Desde entonces se ha ido desmantelando su organización; dedicada a distribuir en Estados Unidos cocaína, heroína y fentanilo del cartel de Sinaloa. El relevo del líder lo asumió Martha Aguirre, que además, siguió blanqueando el dinero que ganaban del narcotráfico. Por estas actividades, el gobierno trata de decomisarle a ella más de 40 millones de dólares y a su antecesor 12 millones de dólares.

Two members of Sinaloa Cartel convicted on money laundering and drug charges in Buffalo, NY. Laundered over $12 million from Buffalo to LA. Good work by @deanewyorkdiv and @dealosangelesdivhttps://t.co/reFvpoPg8v pic.twitter.com/XLLF2Zyoao