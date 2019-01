Ex alcaldesa de La Paz, BCS, pidió ayuda del Chapo para matar un policía: Dámaso

Guzmán Loera le dijo a El Licenciado que la alcaldesa era una posible futura candidata a gobernadora de la entidad

Carlos Álvarez

Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, testificó este lunes en el juicio contra su ex patrón y luego ex socio, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, y aseguró que septiembre del 2013 recibió una petición de su jefe de plaza en Baja California Sur para matar a un policía que molestaba a la entonces alcaldesa de La Paz.

Según contaron en Twitter los periodistas Alan Feuer y Keegan Hamilton, corresponsales del diario The New York Times y de VICE News, respectivamente -medios que tienen acceso a la sala 8D de la Corte-, en uno de los más de un millón de mensajes de BlackBerry interceptados por una oficina regional en Nogales, Arizona, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), el Chapo le dijo al Licenciado que la alcaldesa era una posible futura candidata a gobernadora de la entidad.

"Vimos mensajes de texto donde el Chapo y Dámaso discuten su relación con el alcalde de La Paz en Baja California Sur. Fue candidata a gobernador en 2013 y quería la ayuda del cártel [de Sinaloa] con su campaña. Les pidió el favor de asesinar a un policía", tuiteó el reportero del NYT.

Fue entonces que Guzmán Loera ordenó matar al policía, pero sin que el asesinato pareciera estar relacionado con el crimen organizado. "Que no te vean ", escribió el Chapo, quien también instruyó a los sicarios a usar una pistola, no un rifle "para que no parezca violento".

El ex líder del Cártel de Sinaloa quería que pareciera que un "pandillero vengativo" había asesinado al funcionario de seguridad.

"El mensaje de Chapo a Dámaso sobre la candidata a gobernador: 'Sí. Ella es la favorita y debemos hacerle el favor. Tal vez, como, cuando el policía abandone su casa que parezca la venganza de un pandillero. Que no te vean. No con un rifle, pero con una pistola, para que no parezca violento", tuiteó Feuer.

Esthela de Jesús Ponce Beltrán, de 54 años de edad, es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político por el cual fue diputada federal en dos ocasiones -en las legislaturas LIX y LXI-, también fue presidente municipal de La Paz, Baja California Sur, del 31 de abril de 2011 al 5 de marzo del 2015.

El 13 de junio de 2018 renunció a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en BCS, después de un par de manifestaciones en su contra, principalmente del sector trabajador perteneciente de Los Cabos.

Sin embargo, Ponce Beltrán se incorporó casi de inmediato a la Dirección de Planeación Estratégica Institucional del IMSS, en las oficinas centrales de la Ciudad de México.

Keegan Hamilton señaló, además, que el testimonio "más perjudicial" del Licenciado fue sobre la corrupción.

"Tenía dos hombres, Javi y Roberto, que eran los enlaces de Chapo con el Ejército, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República [PGR] y los marinos. Javi pagó 100 mil dólares por mes en sobornos. Roberto pagó más de un millón por mes", tuiteó el periodista de VICE News.

"Otros mensajes entre Dámaso y el Chapo hacían referencia a kilos de productos químicos utilizados para procesar y cortar cocaína. Dijo que el cártel [de Sinaloa] estaba experimentando con 'cocaína sintética', lo que sea que eso signifique. Trajeron a los químicos colombianos para que lo hicieran por ellos", tuiteó Hamilton.

"Damaso López testificó sobre al menos cuatro asesinatos cometidos bajo las órdenes del Chapo, incluyendo cómo el cuerpo del primo de Chapo, Juancho, fue abandonado a un lado de la carretera. También vimos un clip de un video de un interrogatorio, horripilante", abundó Hamilton.