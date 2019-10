Ex Diputado local de Nayarit es vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad y secuestro

El ex legislador habría privado de su libertad a dos personas en complicidad con el ex fiscal Édgar Veytia y un ex comandante de la policía, con la finalidad de obligarles a vender un inmueble muy por debajo de su valor, en el municipio de Bahía de Banderas

Sinembargo.MX

27/10/2019 | 12:28 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un ex Diputado local y dirigente transportista de Nayarit fue aprehendido en aquella entidad por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, tráfico de influencias y abuso de autoridad, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. A través de un comunicado, la dependencia informó que Carlos “N”, quien se desempeñara como líder de una línea de autotransportes y posteriormente ocupara una diputación, fue detenido en la ciudad de Tepic, al ser investigado por su supuesta participación en el secuestro de dos personas. “En la ciudad de Tepic fue aprehendido Carlos ‘N’, ex Diputado local y dirigente transportista, tras haberse liberado la correspondiente orden de aprehensión en su contra, porque presumiblemente participó en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro; ilícitos cometidos en agravio de dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino”, dice el documento. Fue aprehendido Carlos “N”, exdiputado local y dirigente transportista, tras haberse liberado la correspondiente orden de aprehensión en su contra, porque presumiblemente participó en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro.https://t.co/ILnb5x8gRV pic.twitter.com/BV7TKNWz0M — Fiscalía de Nayarit (@NayaritFiscalia) 22 de octubre de 2019 De acuerdo con las indagaciones, el ex legislador habría privado de su libertad a esas personas en complicidad con el ex Fiscal Édgar Veytia y un ex comandante de la policía, con la finalidad de obligarles a vender un inmueble muy por debajo de su valor, en el municipio de Bahía de Banderas. Por esta razón, un Juez de Control le fijó, como medidas cautelares, la prisión preventiva y un plazo de 2 meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en que el Ministerio Público podrá ofrecer mayor información de prueba. #ex diputado

#Nayarit

