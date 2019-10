Ex dirigente del PT en Ahome recibiÃ³ $182 mil del IMDA; fue pago de servicios, dice director

Ex dirigente del PT en Ahome recibió $182 mil del IMDA; fue pago de servicios, dice director

En la relación de personas físicas o morales que recibieron recursos públicos por parte del IMDA, publicada en su portal de Transparencia, se informa que a Mario Hilario Flores Leyva se le entregaron los recursos en seis emisiones, entre el 25 de abril y el 27 de junio, todas aparecen bajo el concepto de 'Ayuda'

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El ex dirigente del Partido del Trabajo en Ahome, que impulsó la carrera política del actual director del Instituto Municipal del Deporte, recibió de esta paramunicipal un total de 182 mil 600 pesos durante el segundo trimestre de este año.

En la relación de personas físicas o morales que recibieron recursos públicos por parte del IMDA, publicada en su portal de Transparencia, se informa que a Mario Hilario Flores Leyva se le entregaron los recursos en seis emisiones, entre el 25 de abril y el 27 de junio, todas aparecen bajo el concepto de 'Ayuda'.

Cabe mencionar que, impulsado por Flores Leyva, el actual director del Instituto, Felipe Juárez Soto, llegó a sonar como posible candidato del PT a la Alcaldía de Ahome, pero al imponerse la designación de Manuel Guillermo Chapman, el empresario fue elegido como candidato a la diputación local por el Distrito 03, que perdió ante el morenista Juan Ramón Torres Navarro.

"Él es un prestador de servicios. En el portal si bien es cierto hay un error, todas dicen ayuda, se está arreglando y se está poniendo cada uno de los conceptos. El señor Flores es un proveedor que ya existía en el Instituto, son facturas pagadas a un proveedor de servicios de transporte", argumentó Juárez Soto al ser cuestionado al respecto.

Asimismo, aseguró que la contratación de servicios a Flores Leyva no es una especie de dádiva por haber impulsado su carrera política, afirmando que el IMDA ya le contrataba desde antes. Sin embargo, en la información consultada no aparecen registros de contratación a Flores Leyva al menos durante 2018.

"Él es un prestador de servicios que ya estaba en el Instituto. De hecho, fueron muy pocas las ocasiones en que se dio, porque contratamos servicios en muchas partes, entonces, no influyó para nada eso", dijo.

"Ya no se le está contratando servicios por lo mismo, porque creemos que pudiera darse un conflicto de intereses, que no existe. Es un prestador que nos da mejor precio que otros, y es por eso que se le daba el servicio, pero a raíz de este tipo de cosas, que vimos que pudiera prestarse a eso, a una malinterpretación, pues ya tendimos a no darle ningún servicio", agregó.