Ex esposo de Karla Luna anuncia que le harÃ¡ homenaje y es tundido en redes

Ex esposo de Karla Luna anuncia que le hará homenaje y es tundido en redes

Admiradores de la desaparecida comediante tacharon de hipócrita a Américo Garza

Noroeste / Redacción

25/09/2018 | 11:21 AM

MÉXICO._ Luego de que Amérco Garza, ex esposo de la desaparecida comediante Karla Luna, publicó a través de su cuenta en Facebook una invitación al homenaje que le está organizando con motivo de su primer aniversario luctuoso, usuarios de las redes sociales estallaron en su contra, según publica el diario Vanguardia en internet.

Los admiradores de Karla, recordada como “La comadre morena” del popular programa “Las Lavanderas”, de Telehit, calificaron de hipócrita a Américo Garza por recordarla a un año de su muerte, tras serle infiel durante cuatro años con su compañera de show, Karla Panini.

De acuerdo al mensaje de Garza, el sábado 29 de septiembre realizará una ceremonia en el Kiosco Lucila Sabella en la macroplaza de Monterrey, Nuevo León, para recordar a quien en vida fue “una guerrera”.

“Américo ex esposo de Karla Luna !!! Compartió este mensaje y aquí se los dejo ???? . . . .Recuerden que el homenaje es el sábado 29 de septiembre, en Monterrey, Nuevo León; es completamente gratis y hecho con mucho amor para todos ustedes. ?????? KARLA LUNA: un gran ser humano que traspasó fronteras y se ganó el corazón de muchas personas, con esa gran sonrisa que la caracterizaba y siempre con la frente en alto a pesar de sus problemas tanto personales, como de salud. Sobre el escenario entregaba su corazón a su público y se desvivía por sacarle una sonrisa a sus seguidores y no solo eso: una gran madre, hija, hermana, amiga con un corazón enorme, que ayudó sin esperar nada a cambio. Con un gran espíritu de lucha por su vida y la de sus seres queridos. A un año de su partida nos enorgullece honrar con un homenaje a esta guerrera eterna ?? Pues nadie muere realmente hasta que se le olvida y las personas que la amamos, ¡jamás la olvidaremos!… Este homenaje se llevará a cabo el día sábado 29 de septiembre a partir de las 19 horas, en el Kiosco Lucila Sabella que se encuentra ubicado en el extremo sur de la Macroplaza, en la sección de la Plaza Zaragoza de Monterrey, NL. Este evento es impulsado por el amor que ella sembró en nuestros corazones y que permanece en nosotros, por lo tanto es sin fines de lucro. Hecho por y para los seguidores de Karla Luna ?? El acceso al homenaje es gratuito y todos están cordialmente invitados a esta gran fiesta en la que sentiremos su presencia y viviremos su cielo, aquí en la tierra ?? ¡Te esperamos!”, se lee en su cuenta de Facebook en donde compartió una fotografía de Luna.

Entre los comentarios en las publicación se puede leer mensajes descalificando la intención de Garza, actualmente casado con Panini.

“Hipocresía, en esas palabras que bueno la homenajen pero a ese tipo no se le cree nada”, escribió la usuaria en Instagram @guadalupe_78Mmm, mientras que @ingridvaneyo expresó: “Ahhh q tal ahora el Señorito se las da de digno, d Gran ser Humano! ! Un Tipo tan despreciable como Este q en vida cuando ella mas necesitaba d el le dio pu?aladas en Alma Y Corazon!! Ya q mas da, Si esta al lado d un Asco d Mujer como la q tiene ahora Tal para Cual!!! Verguaneza deberia d mencionarla, Y mucho menos “Homenajes” Sii Ud Señor No merese Ni perdon D Dios”.

Ante las descalificaciones recibidas a su publicación, Américo Garza escribió en su cuenta en Facebook: “Americo Garza Claro mi querida Llarely Zuñiga De Goomez Karla luna siempre va hacer la mamá de mis hijas este o no y pues ella siempre tendrá mi apoyo incondicional tratándose de mis hijas …. Y lo que la familia luna diga, haga o piense la verdad me tiene sin cuidado estoy en la mejor etapa de mi vida y no pienso amargarme…”.