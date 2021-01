Ex funcionario del IMDEM acusa a Humberto Álvarez de usar 'facturas falsas' para reembolso de gastos

Ex coordinador de Comunicación Social de la paramunicipal asegura que hay mucha corrupción en la dependencia, y pide a El Químico actuar

Alma Soto

26/01/2021 | 11:42 AM

Que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tome cartas en el asunto y la ciudadanía esté enterada de lo que pasa en el Instituto Municipal del Deporte, es su objetivo al hacer una denuncia pública, declaró Alfredo Molina Ramos en conferencia de prensa.

El ex coordinador de Comunicación Social del IMDEM acusó al totular de esa dependencia, Humberto Álvarez, no solo de haberlo despedido de manera injusta, sino también de haberlo hecho detener por un hecho de tránsito que no lo ameritaba.

"Confío en el Alcalde, que realmente va a realizar una investigación, porque esto que está pasando no es cualquier cosa, si yo fuera Humberto Álvarez yo ya hubiera renunciado, le quedó muy grande el puesto", manifestó en conferencia de prensa.

El ex funcionario consideró injusto su despido, aunque ya fue liquidado conforme a la ley de la paramunicipal, a la que, por salud mental, no luchó por ser reinstalado.

Indicó que lo injusto de su despido radica en que se dio tras una filtración de información a un medio de comunicación que él no hizo.

Sin embargo, sí mostró algunos documentos que se exhibieron en la filtración para acusar al titular del INDEM de estar haciendo negocio en esa dependencia.

"Yo conseguí una donación con una empresa de Guadalajara por 456 balones de futbol y, posteriormente, Humberto Álvarez le pidió a una empresa local que les facturara esos mismoa balones, se les pagaron y le regresaron el dinero al director", declaró.

Mostró dos facturas que amparan la compra de los balones por 58 mil 162 pesos cada una.

Señaló que se hace un gran negocio con las tarjetas de afiliación al INDEM, que se cobran a 30 pesos cada una, ello a pesar de que el Alcalde asegura que en Mazatlán no se paga por hacer deporte.

"Si no, el año pasado no hubo actividades deportivas, ¿por qué se siguieron cobrando las tarjetas? Hay 23 mil afiliados", dijo.