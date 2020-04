Ex tenista ruso dice que el Covid-19 es para implantar microchips en los humanos

Marat Safin involucra a Bill Gates en su teoría de conspiración

Noroeste / Redacción

MOSCÚ._ El ex tenista ruso Marat Safin dio a conocer su teoría sobre el origen del Covid-19 y aseguró que el empresario Bill Gates estaba enterado de lo que ocurriría desde hace cinco años.

“En 2015, Bill Gates comentó que en un futuro no muy lejano tendríamos una dura pandemia, que nuestro próximo enemigo iba a ser un virus y no una guerra nuclear. Lo considero inteligente, pero no creo que adivine el futuro, sabía que esto pasaría”, dijo el ex número uno del mundo.

Además, expresó que la vacuna contra la enfermedad tendrá un doble objetivo, el primero proteger y el segundo, implantar microchips en los seres humanos para controlar a la población mundial.

“En internet está todo escrito y creo en estos momentos que esto ocurrirá. No creo que la civilización se exterminará ni mucho menos, pero pronto nos pondrán chips para controlarnos y saber dónde estamos en esos mismos momentos”, agregó en una conversación realizada por redes sociales.

Safin considera que hay gente más poderosa que los líderes mundiales más fuertes y remató con que cada persona es un mundo distinto y no debería recibir ciertas órdenes de otros.

“Nosotros somos nuestros propios maestros, ¿para qué se necesita la figura de un profesor o maestro? Es una persona completamente diferente a mí, cada persona es un mundo y tiene sus propios pensamientos”, sentenció el ex jugador profesional.

LEER: Djokovic, Federer y Nadal planean la creación de un fondo de ayuda a tenistas afectados por Covid-19