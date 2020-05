Exige 7 de Junio 'no mas ineficiencias ni tropiezos' en caso Javier Valdez

La misiva está dirigida al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y a la Opinión Pública.

José Abraham Sanz

La Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio difundió esta tarde un posicionamiento para continuar con las exigencias de justicia contra los responsables materiales e intelectuales de asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.

La presidenta de la asociación, María de los Ángeles Moreno firmó el posicionamiento difundido en el que hace énfasis en que no debe hacer más 'ineficiencias ni tropiezos' de la autoridad que investiga el caso.

La misiva está dirigida al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y a la Opinión Pública.

El asesinato ocurrió el 15 de mayo de 2017 en las inmediaciones del semanario Riodoce, que él confundó.

“A tres años del asesinato del periodista y escritor, Javier Valdez Cárdenas, quien fue vicepresidente y socio fundador de nuestra Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, la exigencia de justicia sigue vigente pues si bien, hay dos personas detenidas como autores materiales, una de ellas ya sentenciada, ha habido demasiada lentitud y a la familia y a los periodistas les quedan demasiadas dudas de quien ordenó el asesinato y por qué”, dice el posicionamiento.

“A tres años del asesinato del periodista sinaloense, hay una justicia incompleta y mucha tardanza en el proceso”.

Recalcó que hasta el momento, no hay detenido o detenidos por la autoría intelectual del caso, a psar de que la Feadle de la Fiscalía General de la República ha señalado a Dámaso López Serrano como el autor. El llamado Mini Lic, hijo de Dámaso López Núñez, ex socio y compadre de Joaquín Guzmán Loera, se encuentra detenido en Estados Unidos por otros delitos relacionados al narcotráfico, pero la FGR busca su extradición.

“La FEADLE presume en su página que ha otorgado 17 sentencias por casos de agravios y asesinato de periodistas en México, la número 17 es del caso de homicidio de Javier Valdez al otorgar a uno de los detenidos, 14 años 8 meses de prisión, pero falta la sentencia del segundo detenido y el caso de la autoría intelectual”, recalca el mensaje de la asociación.

“Resulta repetitivo exigir no mas lentitud en este caso para que el tiempo no sea otro factor que aliente la impunidad como en el resto de los asesinatos de periodistas en Sinaloa y en México. La exigencia de ayer y hoy a tres años de su asesinato, es la misma, no mas ineficiencias ni tropiezos. No más discursos y promesas”.