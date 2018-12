Exige Felton le regresen escoltas; Pucheta y BouciÃ©guez sÃ­ gozan de protecciÃ³n personal

Exige Felton le regresen escoltas; Pucheta y Bouciéguez sí gozan de protección personal

El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, informó que le solicitaron a Felton González los dos escoltas, y dos vehículos para documentarlos en el cambio de administración, pero ya no los asignaron

Sheila Arias

12/12/2018 | 12:14 AM

Carlos Felton González, ex alcalde de Mazatlán.

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán inició una pugna con el ex Alcalde panista Carlos Felton González, pues éste exige que le mantengan escoltas, camionetas, y los gastos de combustible.

Por su parte los ex presidentes municipales, Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez (sustituto), sí gozan de este privilegio. Con recursos públicos a todos se les costea su seguridad personal.

El origen de este “beneficio” para ex alcaldes fue decretado entre 2011 y 2013 en la administración del panista Alejandro Higuera Osuna, Cabildo autorizó que mantuvieran seguridad personal por los siguientes tres años una vez concluido su mandato. Y así se ha cumplido.

Esta mañana el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, informó que le solicitaron a Felton González los dos escoltas, y dos vehículos para documentarlos en el cambio de administración, pero ya no los asignaron.

Eso inició el conflicto. El ex Alcalde exige que le regresen el personal y los vehículos, incluso se detectó también que le destinaban grandes cantidades para combustible.

“Se le retiró con base a que no tenía derecho a tenerlas simple y sencillamente, se le retiraron dos vehículos, una Aveo, una camioneta blanca, y las cantidades estratosféricas que tenían autorizadas de gasolina... No sé a qué se aferra si no hay necesidad de llevar escoltas y las está pidiendo”, comentó.

Fue el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien confirmó que los ex presidentes municipales priistas de la pasada administración, Fernando Pucheta Sánchez, y su sustituto Joel Bouciéguez, sí mantienen esta protección personal.