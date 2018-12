Exigen a ex funcionarios de Guasave regresar gastos sin comprobar

Han detectado varios casos, incluso desde la administración de Armando Leyson, de servidores públicos que no comprobaron en qué gastaron recursos que se les dieron, dice la Alcaldesa Aurelia Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave está requiriendo a varios ex funcionarios municipales de las dos administraciones anteriores para que comprueben gastos de recursos que se les asignaron o en su caso que regresen el dinero, informó Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal expuso que no tiene claro cuántos ex servidores públicos están en esta situación ni el monto global de los recursos de los que no se comprobó su gasto, pero existen casos donde las cifras alcanzan los 100 mil pesos en algunos ex funcionarios.

“Estamos revisando la lista de funcionarios que tienen gastos por comprobar y estamos viendo mucha gente aquí que tiene hasta 100 mil pesos, se puede decir que son gastos de representación, hay unos que deben hasta 100 mil pesos, en la administración del "Kory" Leyson vienen algunos gastos que se los dieron para comida yo creo”, manifestó.

Leal López aseveró que a las personas que tienen esos pendientes con el Ayuntamiento le están exigiendo que comprueben en qué aplicaron esos recursos o de lo contrario que regresen el dinero, porque si no lo hacen los van a demandar.

“No tengo datos claros, pero sí estamos en una revisión, podemos demandar si se siguen dando más situaciones, como en el Desarrollo Integral de la Familia que hay unas denuncias por fraude que la administración pasada hizo”, indicó.

La Presidenta Municipal de Guasave no quiso revelar los nombres de los ex servidores públicos que están en esta situación, solo que ya se les envió un requerimiento para que atiendan esta situación.

Adelgazarán nómina para equilibrar finanzas

Ante el complejo panorama financiero que se prevé para 2019, el Ayuntamiento de Guasave empezará con un plan de recorte de personal que culminará una vez que hayan adelgazado un 40 por ciento la nómina que se tiene actualmente, indicó Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal de Guasave manifestó que el recorte que habían dicho las autoridades anteriores que habían implementado nunca se hizo y los únicos que salieron fueron quienes ocupaban puestos de elección a los que se les terminó su periodo, como los regidores, el síndico procurador y la ex Alcaldesa, además de los funcionarios de primer nivel que se tenían que ir.

“Va a haber bajas a partir del año entrante, vamos por la disminución de la nómina en un 40 por ciento para poder dar los servicios y poder pagar”, dijo.

Con estas bajas y con un plan de ahorro en combustible y otros gastos esperan equilibrar los ingresos con los egresos, para no atrasarse de nuevo en el pago de quincenas y en la prestación de servicios públicos, expresó.