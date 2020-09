Exigen enfermeros del Hospital Pediátrico de Sinaloa una solución a sus bases

Más de 35 enfermeros de la institución carecen de prestaciones, y están en riesgo de no recibir apoyo médico en caso de contraer el Covid-19

Leopoldo Medina

Que se resuelva el tema de las basificaciones para personal del Hospital Pediátrico de Sinaloa exigió este martes un grupo de enfermeros, en Palacio del Gobierno.

Los trabajadores de la salud pidiendo al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, que voltee a mirar a enfermeras de confianza del hospital.

El enfermero Rodolfo Balderrama comentó que una vez más se están manifestando para exigir que se resuelva de manera imperante la basificación de personal que cuenta con una antigüedad de más de ocho años de trabajo, a quienes hasta hoy los han mantenido sin base.

“Ya son muchos los abusos, en mi caso, no tengo base, ni seguridad social, ni he tenido vacaciones, y ahora con la pandemia del Covid-19, mucho menos, y hasta el momento la respuesta por parte de dirección del hospital pediátrico y de gobierno del estado es que no hay”, señaló Balderrama.

Criticó que hace poco tiempo se haya ganado una demanda para una base, alegando que no había, y que al entregar ésta se demuestra que sí las hay, y que el gobierno las tiene retenidas, y no se sabe cómo las está entregando, por lo que el grupo de enfermeros manifestantes exige que los atiendan, y entreguen sus bases.

El enfermero indicó que suman más de 35 personas las que piden su base, ya que se encuentran desprotegidos en caso de contraer el virus, lo que no les permitirá recibir apoyo médico.

“Mentalmente estamos cansados, y hasta hoy no nos han dado solución a esta exigencia, hemos recibido puras negativas por parte de la dirección del hospital, solo le dan vueltas al asunto, igual en gobierno, y al final regresamos a lo mismo, diciendo que nuestra situación es difícil”, señaló.

Balderrama resaltó que, de no lograrse un acuerdo, continuarán manifestándose, y poco a poco intensificarán las protestas, hasta que les den solución a su derecho de base justa, después de varios años de trabajo.

Respecto a las condiciones de trabajo, Balderrama detalló que actualmente son malas en el hospital, puesto que hace unos meses el recinto no contaba con protección ante el Covid-19, y en este momento el equipo de enfermeras carece de guantes y otros insumos, y sin la base, lo que representa esto un mayor riesgo.

Balderrama señaló que esta exigencia tiene mucho tiempo, solo que no habían llegado a tomar acción manifestándose, pero la respuesta es la misma, solo negativas.

“Los insumos que estamos utilizando los compramos nosotros, o nuestros familiares, necesitamos guantes, esto es lo que más escasea, no hay en el hospital, representando un problema grave para el equipo de enfermería”, indicó.

Resaltó que seguirán laborando bajo protesta, porque ante todo, están comprometidos en dar atención a los niños de Sinaloa, quienes jamás quedarán desatendidos por ellos.