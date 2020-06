Exigen justicia por asesinato de Dayana, en el tercer aniversario de su desapariciÃ³n

Exigen justicia por asesinato de Dayana, en el tercer aniversario de su desaparición

A través de una campaña en redes sociales, activistas y colectivos esperan visibilizar la impunidad con la que se ha manejado el caso de la pequeña secuestrada y asesinada en Navolato

Belem Angulo

Activistas y colectivos sinaloenses lanzaron una campaña a través de redes sociales en la que exigen a las autoridades estatales justicia en el caso de Dayana, la pequeña de 5 años que fue raptada y asesinada presuntamente por un ex policía durante 2017, en el municipio de Navolato.

La campaña está siendo organizada por distintos colectivos tales como Feministas Alteradas Sinaloenses, Juan Panadero y RecuperArte.

"La estamos mandando por redes: Facebook, Twitter, Instagram y estamos invitando al resto de activistas a que se unan a visibilizar el caso de Dayana a tres años que sigue impune su asesinato", explicó Karla Lugo Inzunza, integrante del colectivo RecuperArte.

Con la publicación del hashtag #JusticiaParaDayana y la difusión de imágenes en memoria de la pequeña, esperan visibilizar la impunidad con la que se ha manejado el caso.

"Solicitamos a las autoridades, sobre todo al Fiscal, que no ha dado resultado ni ninguna novedad en el caso de Dayana. Sigue el ex policía prófugo y a la familia no se le ha dado seguimiento como debería", dice.

El 6 de junio de 2017, Dayana Esmeralda Fierro Zazueta fue raptada en la sindicatura de San Pedro, perteneciente al municipio de Navolato.

Después de 4 meses, su cráneo fue localizado en las inmediaciones de una zona de cultivo ubicadas en el municipio.

"Fue un caso muy impactante, yo soy mamá", recordó Lugo Inzunza.

Cinco meses más tarde, la Fiscalía estaría solicitando una orden de aprehensión el 15 de marzo de 2018 contra el policía municipal de Navolato, Miguel Eduardo Burgos Varela, por el asesinato de la menor. El agente tenía más de un mes prófugo cuando se realizó la solicitud.

Esta información se dio a conocer a principios de abril del 2018.

"Tenemos memoria. Hay miles de carpetas de investigación todavía de asesinatos, de feminicidios, de infanticidios como el de Dayana", dijo la activista.

"No queremos que sean estadísticas ni que sigan creciendo más carpetas de investigación, sino que hagan justicia por las víctimas, es lo que esperan sus familias".