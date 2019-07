Exigen Productores de mango de Escuinapa frenar el robo hormiga

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Productores de mango exigieron al Secretario del Ayuntamiento; Saúl Acosta Alemán realizar acciones para frenar el robo hormiga de mango; acusan a regidor de comprar robado.

Molestos indicaron que las acciones sólo quedan en reuniones, mientras los centros de acopio irregulares están a la vista sin que se haga nada.

"Ustedes pónganse las pilas, pónganse de nuestro lado para que se sientan ofendidos" dijo un productor.

Existen 3 centros de acopio que se instalaron en una zona no permitida y el municipio no ha actuado, indicaron, no pueden esperar la denuncia cuando saben que es mango "robado" lo que se lleva a estos lugares.

"El otro día se metieron a robar a mi huerta, no los pude sacar, casi me pegan y ellos dicen que es pepena, no se resuelve nada, a uno le puede dar diabetes y sólo nos quedamos en reuniones" dijo el productor Luis Padilla.

Lamentaron que ya sea julio y no haya acciones contundentes para frenar el robo de mango, que este año la fruta es poca y la autoridad no actúe, pues se ven motocicletas y bicicletas cargadas de mango, lo que muestra evidentemente que es mango sustraído de las huertas de manera ilegal.

El Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán manifestó que se tienen que hacer las denuncias para actuar y esos centros de acopio serán revisados por Bienes Patrimoniales.

Al calor de las molestias el regidor del PRI Ramón Sarabia fue confrontado por los productores.

"Usted es uno de los que compra mango robado, de los que llegan en moto y bicicleta" le señaló al regidor un productor.

Éste negó estar en esa tesitura, aunque reconoció que en años pasados si compraba mango que llegaba sin guía de traslado.

El dirigente de la CNC Rogelio Padilla Salcido exhortó al municipio a actuar, a apoyarlos, pues este es un año difícil al carecer de fruta, consecuencia del huracán Willa.

"Son muchos productores afectados, algunos tienen miedo denunciar, se había acordado poner un punto fijo de centros de acopio y vemos que están por todos lados, el municipio puede actuar" dijo.

Esperan que se pare este problema, pues un productor gasta hasta 500 pesos en velador día y noche, el recurso ese ni siquiera lo podrán recuperar con la cosecha de este año.