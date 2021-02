Existe, desde hace mucho, una simulación en la protección a las mujeres en Sinaloa, dice Loza Ochoa

El ombudsman dijo que hace falta un plan de seguridad que abarque los tres órdenes de gobierno, donde se pueda no solamente tener clara la estrategia en la seguridad pública, sino que haya un presupuesto, personal suficiente y donde la autoridad pueda estar pendiente

José Abraham Sanz

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, recalcó que la falla de la autoridad por proteger a las mujeres, aún con órdenes solicitadas ante la Fiscalía General del Estado, existe desde hace mucho, y solo es una simulación.

Lamentó que las acciones que se derivan de estas órdenes sean solo rondines en patrullas, dejando huecos entre la ausencia, para que los agresores comentan crímenes contra las protegidas.

A Loza Ochoa se le preguntó específicamente por el caso de María Candelaria, una mujer que fue atacada a cuchilladas por su pareja mientras viajaban en un camión urbano el pasado 15 de febrero, de quien la Fiscalía General del Estado anunció que había interpuesto una denuncia y se le giró una orden de protección.

Luego, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán anunciaría que esta orden había expirado por haberse girado el año pasado y no fue renovada.

“Desde muy atrás, hay una simulación en lo que es la protección, en realidad; hubo un caso, no se me olvida el nombre, la señora se llamaba Cruz Verde, que fue asesinada aquí para el norte de la ciudad, era una señora que ella sí insistió ante la autoridad, siempre les informó, no solamente se quejó y denunció a su pareja”, recordó Loza Ochoa.

“Cada vez que lo miraba en los alrededores de su casa, volvía otra vez a llamar al teléfono de emergencia para decirles que ahí andaba; es más, ese día volvió a denunciarlo, el día que él la sacó de su casa, se la lleva y la asesina. Está todo documentado ahí en la carpeta de investigación, ¿por qué no hicieron nada?”.

A José Francisco, un hombre desempleado de 36 años con quien María Candelaria había sostenido una relación y procrearon dos hijos, lo detuvo la policía y fue puesto ante el juez para encarar un proceso acusado de feminicidio por razón de parentesco en grado de tentativa, sin embargo, hay muchos otros agresores que no han sido aprehendidos, lamentó el activista.

“Lo único que hace la autoridad es que ordena rondines, que pasen cada tantas horas ahí por la casa de la víctima, pues entre una y otra tienen todo el tiempo del mundo para actuar estos tipos; entonces, no se ha sido efectivo, y son muchas las personas, además de Candelaria, que han perdido la vida por esto”, aclaró.

“Entonces, yo he planteado, desde hace rato, que hace falta un plan de seguridad, que abarque los tres órdenes de gobierno, donde se pueda no solamente tener clara la estrategia, contra lo que es, decimos, una crisis humanitaria en la seguridad pública, donde haya un presupuesto, donde haya personal suficiente y donde la autoridad pueda estar pendiente”.