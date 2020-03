ARTE

Explora Juan Manuel Salas la oscuridad con su arte

El artista tapatío Juan Manuel Salas cierra el tercer ciclo del programa 12 x 12

Nelly Sánchez

La oscuridad, desde el punto de vista de lo incognoscible, intgriga a Juan Manuel Salas. Le llama la atención el misterio, el no saber lo que acontece en una imagen o una pintura. Y sobre eso trata su exposición Esta salvaje oscuridad, que inauguró en el Museo de Arte de Sinaloa.

"A mí siempre me ha llamado la atención este asunto de lo incognoscible, del misterio, de no saber del todo lo que acontece en una imagen o un cuadro, es algo que busco mucho en las obras de otros artistas, algo muy oscuro, cuando dicen que un autor es oscuro es porque no comprendes del todo de lo que está hablando", señala.

"Eso buscaba lograr en mis pinturas, algunas están muy oscuras, otras tienen como borramientos, como si estuvieran cubiertas con una neblina, no sabes bien qué está sucediendo del todo, es un enigma y te llevas ese misterio a tu casa".

La muestra se conforma de 12 obras en las que se aprecia el oceano, una montañas, lugares donde hay guerra, hay fotografías de personas, e incluso una de marte.

Se trata de óleos en pequeño y gran formato, en los que reflexiona sobre las contingencias relacionadas a un acontecimiento atroz. Paisajes naturales y oscuros llenos de misterio, que tratan de poner a reflexionar a los espectadores.

La serie se basada en la novela El corazón en las tinieblas, de Joseph Conrad, que a la vez inspiró la película Apocalipsis ahora, de Francis Ford Coppola.

El experimento, señala el artista jaliscience, habla de la experiencia de lo real, un fenómeno en filosofía que se conoce al enfrentarse a la cosas o a algún acontecimiento, sin mediación de lenguaje.

Esta salvaje oscuridad fue pensada a partir de la convocatoria 12 x 12, reconoce, pero articular su discurso se fue dando de manera naural a lo largo de dos años.

"Y no todas las pinturas las había contemplado para el proyecto, pero pensaba 'sí funciona esta' y las incorporaba. Todo se iba acomodando dependiendo del discurso".

Juan Manuel Salas nació en Guadalajara, en 1992, recientemente llegó de una residencia artística de seis meses en Suiza y es la primera vez que expon en Sinaloa, lo cual le hace sentirse orgulloso.

"No es cualquier cosa, el museo se ha portado de la manera más profesional que uno se pueda imaginar, que te estén pagando por realizar tu trabajo y mostrarlo, y que te traten tan bien. El mundo artístico tiene mucha precariedad laboral y esto es un gran salto profesional como artista".

La muestra estará en exhibición durante dos meses, hasta mediados de mayo.

MÚSICA

Antes de la inauguración, el dueto integrado por Santiago Magaña y John Arnold, presentaron el proyecto sonoro Borreguito Luminoxo, en el que usaron voz, percusiones, sintetizadores análogos, digitales y de samples, guitarra eléctrica, bajo, teclados y efectos, como parte del programa Ecos // Sesiones simultáneas.