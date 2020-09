Expone Diputado difícil acceso a la salud en Sinaloa Municipio

El legislador Florentino Vizcarra Flores, de Morena, informó sobre las casas de salud en el municipio de Sinaloa y desató diálogo en la Diputación Permanente

América Armenta

En un posicionamiento dirigido al titular de Salud, Efrén Encinas Torres, y al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, sobre las 65 casas de salud que hay en el municipio de Sinaloa, al norte de la entidad, el Diputado Florentino Vizcarra Flores señaló las carencias en las mismas y lo difícil que es el acceso a la salud de la población de las localidades, aun en medio de una emergencia sanitaria.

“Es importante que por esta situación dirijamos nuestra atención a nuestras comunidades, ver nuestras carencias ya que el acceso a la salud en este momento se convierte en la principal necesidad, lo digo porque en el recorrido que tengo en mi municipio de Sinaloa escucho las necesidades de cada persona y veo tristemente que en las 65 casas de salud construidas en las diferentes comunidades se han convertido en elefantes blancos, donde solo sirven como parte de la decoración”, manifestó el morenista.

“Es realmente incongruente que en pleno Siglo 21 existan necesidades tan básicas como lo que es en materia de Salud, tristemente cuestiones políticas siguen siendo el modus vivendi de algunos gobernantes, ¿cómo es que algo tan importante y de primera necesidad queda para segundo término?”, cuestionó.

El legislador resaltó que su petición sobre el adecuamiento de estos espacios para atender a la ciudadanía enferma, que incluye pueblos indígenas, mujeres, hombres y niños, es un llamado a la justicia.

Además detalló que con las brigadas que se llevan no se abarca a toda la población, expresado por la misma ciudadanía que le confía lo que sucede, que al llevar brigadas de salud, no son constantes y a veces no se informan días y horarios de visita con anticipación, por lo que muchos pueblos quedan rezagados.

“Es muy evidente que nuestra situación es muy difícil y que una pandemia significa crisis en todos los sentidos, ésta también muestra lo vulnerables que somos en los tiempos actuales para poder resolver un problema de salud tan grave, basta con darnos cuenta de la lucha que día con día llevan los países por crear una vacuna que traiga consigo tranquilidad y una nueva oportunidad para nuestra sociedad, misma que no ha podido entender o descifrar las diferentes estrategias propuestas para aminorar los estragos que el Covid-19 ha dejado y aún deja”, enfatizó.

Vizcarra Flores reiteró lo importante de tener programas responsables y conscientes en materia de salud y que los diputados deben ser responsables de crear las condiciones para una mejor calidad de vida de sus representados.

“El presentar estrategias con un sentido más humano y con la voluntad de resolver de raíz los problemas que ya tienen años aquejando a nuestros ciudadanos, una propuesta de solución puede ser el buscar convenios con universidades para resolver este tipo de problemas”, abundó

Hizo un llamado al Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, así como al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para que con carácter de urgencia atiendan esta situación en el municipio de Sinaloa.

Discusión

La también representante de Sinaloa municipio, la legisladora del PRI Ceciloa Moreno Romero, expuso que son 6 millones de pesos los que se necesitan para que las casas de salud funcionen en óptimas condiciones, reiterando la necesidad de que se atienda.

Mientras que Flor Emilia Guerra Mena, de Morena, acusó que si saben qué es lo que se necesita y la cantidad para hacerlo, no lo hagan e hizo énfasis en los millones de pesos que gasta el Gobernador en publicidad, que bien podrían usarse para cubrir estas necesidades.