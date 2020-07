Exponen desaseo en juntas municipales de agua potable y alcantarillado de Sinaloa

Las juntas de agua de Ahome, Mazatlán, Culiacán, Guasave, Rosario y Navolato son reprobadas por el Congreso; son las primeras revisadas y presentan anomalías

América Armenta

Subejercicios del presupuesto, omisión de pagos de impuestos y falta de documentos para comprobar gastos, son algunos puntos identificados en seis Juntas de Agua Potable y Alcantarillado, por lo cual fueron reprobadas en el ejercicio fiscal del 2018 por la Comisión de Fiscalización del Congreso, aun cuando la Auditoría Superior del Estado las había dado por aprobadas.

Rosario, Navolato, Mazatlán y Guasave son los que más observaciones tuvieron, mientras que Ahome y Culiacán tuvieron cuatro y tres, respectivamente, pero no fue suficiente para que fueran aprobadas.

La Junta de Agua Potable de Culiacán registró adeudos por el pago de servicios de tres a 16 años, por dos millones 503 mil 330 pesos, además que 39 de 59 contratos de obra pública se adjudicaron de manera directa.

La adjudicación de la obra Construcción de la red de agua potable en la Colonia Nueva Ejidal, Sindicatura de Culiacancito, a la empresa Kaji Grupo Constructor, S.A. de C.V., mediante contrato número JAPAC-R.P.- 2018-001 I, por 976 mil 619 pesos, con fecha del contrato, el 22 de mayo de 2018, es anterior a la fecha del fallo de licitación, un mes después, el 18 de junio.

Mientras que la Junta de Agua Potable de Mazatlán registró gastos mayores a sus ingresos por 64 millones 305 mil 860 pesos, no cubrió a Infonavit un millón 60 mil 77 pesos y omitió enterar al IMSS 4 millones 157 mil 754 pesos.

Acumula adeudos de ejercicios anteriores a la CFE por 2 millones 941 mil 452 pesos y no expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por 590 millones 432 mil 598 pesos de Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios.

La Jumapam también entregó combustible con valor de 133 mil 807 pesos a 15 vehículos que no forman parte de su parque vehicular y careció de documentación justificativa el pago de 382 mil 800 por el arrendamiento de pipas.

Faltaron cotizaciones de los proveedores, el proceso de contratación del proveedor Laquin Mr, S.A de C.V, por 2 millones 151 mil 163 pesos para la elaboración de servicios anuales de análisis de laboratorio y muestreo y análisis de lodos y no tiene documentación que justifique el pago de 195 mil 963 pesos en la contratación del proveedor Izel Rh Empresarial, S.A. de C.V., por concepto de servicio de suministro de personal especializado.

Careció de Comprobantes Fiscales Digitales, así como recibos de nóminas en el pago de un millón 344 mil 165 pesos a trabajadores jubilados y se adjudicó de manera directa el 78.15 por ciento de los contratos de obra.

La Junta de Agua Potable Ahome sobre ejerció su presupuesto en 19 millones 977 mil 456 pesos y presentó pasivos sin fuente de pago por 136 millones 229 mil 95 pesos, además omitió cubrir a Infonavit 590 mil 473 pesos.

Contó con comprobantes fiscales 42 millones 144 mil 784 pesos por gasto de suministro eléctrico, aunque el registro de dicho gasto es de 4 millones 137 mil 975 pesos.

La Junta de Agua Potable de Guasave también sobre ejerció su presupuesto en 105 millones 90 mil 327 pesos y enfrentó pasivos sin fuente de pago por 197 millones 447 mil 854 pesos.

La paramunicipal de Guasave no reintegró a la Tesorería de la Federación 8 millones 571 mil 240 pesos de recursos federales etiquetados no ejercidos y no acreditó la aplicación del IVA recuperado por 13 millones 128 mil 246 pesos.

Acumuló Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de ejercicios anteriores, del 2012 al 2017 por 8 millones 181 mil dos pesos y careció de Comprobante Fiscal Digital y de Escritura Pública la adquisición de un terreno en 155 mil 105 pesos, también le faltaron Comprobantes Fiscales Digitales, el pago a proveedores de 172 mil 946 pesos.

No cubrió 9 millones 131 mil 314 pesos de Retenciones de ISR a trabajadores, ni cubrió el Impuesto Sobre Nóminas por 2 millones 367 mil 479 pesos.

Omitió enterar al SAT 29 millones 31 mil 756 pesos; al Infonavit 19 millones 26 mil 649 pesos y al IMSS 43 millones 551 mil 310 pesos.

Contrató de manera directa al Despacho Contable Doc Visión de Negocios S.C., para la recuperación del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y otorgó de manera directa el 50 por ciento de los contratos de obras.

La Junta de Agua Potable de Navolato enfrentó pasivos sin fuente de pago por 3 millones 110 mil 281 pesos y no se localizó físicamente una unidad Pick up Nissan modelo 2011 con número de serie 3N6DD23T5BK030904, con valor de 177 mil 160 pesos, además faltó Comprobante Fiscal Digital por Internet la compra de 2 vehículos usados en 299 mil pesos.

No cubrió 170 mil 979 pesos de Impuesto Sobre el Producto del Trabajo y omitió enterar al SAT 2 millones 625 mil 131 pesos y aportaciones al Infonavit un millón cinco mil 768 pesos, mientras que de retenciones de crédito Infonavit no enteró 816 mil 304 pesos, correspondiente al primer, cuarto, quinto y sexto bimestre de 2018.

Sin sustento normativo cubrió 5 millones 870 mil 523 pesos por concepto de complementos de sueldos y careció de Comprobante Fiscal Digital por Internet la compra de motor para camión vactor en 107 mil 999 pesos.

Cubríó 300 mil pesos por concepto de Desarrollo de Sistema para la generación de recibo preelaborado para pago en OXXO del servicio de agua potable y alcantarillado, al proveedor Grupo Glibson, S.A. de C.V., señalado por el SAT como contribuyente con operaciones inexistentes y con incapacidad material.

Adjudicó de manera directa un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales al Despacho contable Lizárraga y Asociados, S.C., para la realización de las gestiones administrativas y judiciales.

Incumplió una sentencia del Tribunal contencioso que obligaba a pagar 250 mil pesos de gastos financieros al proveedor Barbarito Olguín Ríos, en un juicio de nulidad iniciado en 2016 y adjudicó de manera directa el 87.10 por ciento de los contratos de obra.

La Junta de Agua Potable de Rosario enfrentó pasivos sin fuente de pago por 14 millones 947 mil 520 pesos y sus cuentas por pagar a corto plazo sumaron 9 millones 774 mil 92 pesos, con CFE, el ayuntamiento y Conagua y careció de documentación justificativa en cada caso.

Omitió enterar de ISPT 341 mil 403 pesos, no enteró de ISR sobre sueldos por 134 mil 882 pesos y adeuda al SAT de ejercicios anteriores 4 millones 495 mil 569 pesos.

Careció de documentación comprobatoria en los ingresos por Venta de Bienes y Servicios por 158 millones 803 mil pesos, también faltó sustento normativo el pago de 97 mil 8 pesos por concepto de Complemento de Sueldos y de comprobantes fiscales en la entrega de igualas por 116 mil 46 pesos.