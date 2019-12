Extraditan a EU a El Mayito Gordo, hijo de El Mayo Zambada

El capo tenía cinco años luchando en contra de su transferencia, según consta en documentos de la corte del distrito sur de California

Noroeste / Redacción

Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “Mayito Gordo” -hijo mayor del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”-, fue extraditado el jueves 19 de diciembre a Estados Unidos.

El viernes 20 de diciembre, "El Mayito Gordo" compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego, acusado de asociación delictuosa para distribución de narcóticos. Sin embargo, se declaró no culpable de los delitos que se le imputan.

En la misma acusación, los fiscales estadounidenses incluyen a su padre, "El Mayo", a su hermano Ismael Zambada-Sicairos, y a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito", hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzman Loera, "El Chapo".

Durante la audiencia se fijó la próxima cita ante la corte para el 7 de febrero de 2020. Así lo informaron el diario Milenio y la cadena Univisión, basados en fuentes diplomáticas.

La extradición de "El Mayito Gordo" se da tras cumplir apenas la mitad de su condena en México y luego de 5 años de tratar de evitar ser trasladado a EE.UU.

El Mayito Gordo, hijo de El Mayo Zambada, gana amparo para ser trasladado de Jalisco a la CDMX

A mediados de diciembre, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó un amparo a Zambada Imperial, para ser trasladado del Centro Federal de Readapatación Social (CEFERESO) 2 “Occidente”, en El Salto, Jalisco, a un penal de la Ciudad de México.

Según el diario Milenio, que informó del hecho, lo que dictó el juez federal no ordenaba el traslado de penal, aunque sí dejaba sin efecto la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Zapopan -donde se radicó el expediente 399/2015- de mayo de este año, con el que fue desechado el recurso de apelación que interpuso Zambada Imperial, debido a que se determinó improcedente el incidente no especificado.

“La autoridad responsable no se pronunció de manera suficiente y detallada sobre los fundamentos, motivos y circunstancias que la llevaron a tomar la determinación de desechar de plano el recurso de apelación, es indudable que se transgredieron en perjuicio del impetrante de amparo, sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al no tener la certeza del porqué del actuar de la jueza de ejecución responsable”, indicó la resolución de Vargas Alarcón.

La Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó en su momento, que el centro donde “El Mayito Gordo” solicitaba su traslado no cuenta con la infraestructura adecuada.

Ni tampoco el nivel de seguridad necesario para el correcto internamiento de dicha persona, además de que no existe convenio celebrado entre la Federación y la Ciudad de México, para la concesión del traslado solicitado. Tras dicha respuesta, la autoridad determinó que no procedía el incidente no especificado de traslado, por lo que el quejoso apeló, pero la juez desechó su apelación.

Sin embargo, el juez Vargas Alarcón señaló que el Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas no expuso de manera clara, congruente y coherente los fundamentos y motivos que justifican dicha determinación.

El Mayo pagó millones de dólares en sobornos a Peña Nieto y Calderón, asegura abogado del Chapo; ambos lo niegan

En dos ocasiones anteriores, Zambada Imperial había solicitado juicios de derechos fundamentales por la misma causa. Uno de ellos ante el Juzgado Sexto especializado en la materia (1740/2014) y otro en el Juzgado Segundo del mismo ramo (1821/2014). Ambos fueron sobreseídos, porque las autoridades carcelarias negaron el acto reclamado.

En noviembre del 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió a EE.UU. la extradición del hijo mayor de “El Mayo”, luego del aval del juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente, para que “El Mayito Gordo” fuera trasladado al país en el que se encuentran presos sus hermanos Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, y Serafín Zambada Ortiz, “Flaco”, también por los cargos de narcotráfico.

Sin embargo, la defensa legal de “El Mayito Gordo”, como es identificado en la Corte del Distrito Sur de California, promovió un amparo contra la medida, por lo que consiguió una suspensión provisional de la orden que lo entregaría al Gobierno estadounidense.

En marzo de 2014, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó una acusación en contra del hijo de “El Mayo Zambada”, junto a 14 narcotraficantes más, por los delitos de asociación ilícita ininterrumpida, conspiración e introducción ilegal de marihuana, cocaína y metanfataminas por la frontera de Tijuana, Baja California, hacia California y la costa este de EE.UU, además de conspiración para lavado de dinero.

Tras la decisión del juez, la SRE avaló la orden de extradición, al considerar que el Gobierno de Estados Unidos, había cumplido con los lineamientos correspondientes, por lo que realizó las gestiones con el gobierno estadounidense para la entrega de Zambada Imperial.

El 12 de noviembre del 2014, el hijo mayor de “El Mayo Zambada” fue capturado tras un operativo realizado por la la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF), en “El Ranchito de los Burgos”, ubicado a 60 kilómetros al sur de Culiacán, Sinaloa.

En México, "El Mayito Gordo" fue condenado a 10 años de prisión por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Según EE.UU., entre los cómplices de “El Mayito Gordo”, quien es señalado de dirigir la célula del Cártel de Sinaloa encargada del trasiego de droga hacia California, se encuentran René Arzate García, alias “La Rana”, y su hermano Alfonso Arzate García, “El Aquiles”. Además de su hermano menor, Serafín Zambada Ortiz, “Flaco”, así como Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”.