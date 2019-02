Extraen de la jaiba su sustento los pobladores de Tecualilla, Escuinapa

Carolina Tiznado

TECUALILLA, Escuinapa._ La jaiba representa la actividad productiva de la que vive esta comunidad.

La captura de esta especie marina, ponerla en cocción y luego ir sacando de entre los huesos la pulpa, es lo que hace que las familias tengan el sustento diario.

Gerardo Contreras Medina tiene 12 años alternando su labor entre el campo y las marismas para sacar adelante a su familia.

De la pesca de camarón pasa a la captura de jaibas y después al trabajo en el campo, en el mango, precisa.

"Si trabajo ahorita en el campo no me ajusta lo que gano para la semana, aquí me alcanza un poco más", dice mientras saca la pulpa del crustáceo decápodo.

Se levanta a las 3 de la mañana, para irse a las marismas, previamente ha dejado listas las redes con "carnaza" para la captura del producto.

De las marismas se regresa a las 12 del día, tiene leña y ollas listas para la cocción de jaibas, después de 15 minutos las saca y empieza la selección para sacar la pulpa.

En esa labor se emplean otras mujeres de la comunidad, llegan a su casa, para empezar a sacar la pulpa, el litro se paga en 20 pesos, hay quienes ganan hasta 200 pesos diarios.

Esta pulpa se limpia para lavarse después y finalmente se envía a Mazatlán o con otras personas que van a la comunidad a recogerla.

ES MI AYUDA PARA LA ESCUELA.

Adriana Contreras tiene 16 años, pero desde los 9 años aprendió a sacar la pulpa de jaiba, algo que le ayuda a tener su dinero para llevar a la escuela.

"Voy a la preparatoria hasta Escuinapa, el dinero que gano me sirve para eso", explica.

Después de que llega de la preparatoria va en busca del trabajo y se suma a la actividad, al día gana de 70 a 100 pesos, es algo que le gusta hacer y no implica ningún riesgo, pues es un trabajo digno para las personas de su comunidad, señaló.