Extravagante y opulenta la fiesta de Navidad de Kim Kardashian y Kanye West

La estrella de reality y el polémico rapero transformaron su mansión en un paraíso invernal con iglúes y una montaña de nieve para deslizarse en trineo

Noroeste / Redacción

26/12/2018 | 11:59 AM

Kim Kardashian y Kanye West fueron los anfitriones de la tradicional fiesta anual de Navidad de la familia Kardashian-Jenner.

La pareja no escatimó recursos para transformar su mansión en Los Ángeles en un verdadero paraíso invernal, citó infobae.com.

La planificación del épico festejo al que asistieron decenas de celebridades estuvo a cargo del polémico rapero, según informó Entertainment Tonight.

Todo el jardín estaba cubierto de nieve, había iglúes, una montaña para andar en trineo, un bar de dulces con distintos postres, un túnel de luces que conducía al comedor principal que estaba ambientado con nubes de mentira en el techo, abundancia de mesas, sillas y un bar", relató una fuente quien agregó que la lujosa residencia estaba decorada principalmente de blanco.

"Por supuesto que como todos los eventos Kardashian también tenían una cabina de fotos dentro de un iglú".

Al festejo asistieron todos los integrantes de la famosa familia, incluidos; Kourtney Kardashian y Scott Disick quienes recientemente regresaron de sus vacaciones en México con Sofia Richie, también estuvieron otros artistas como John Legend quien entonó su éxito, "All of Me" .

Kim y Kanye bailaron abrazados en el medio de la pista al ritmo de la canción romántica, como dejaron ver a través de Instagram.

Sia, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, Dave Chapell, Kimora Lee Simmons, Tyler the Creator y Paris Hilton también concurrieron a la celebración navideña, así también como Caitlyn Jenner junto con Sophia Hutchins pero fueron los menores del clan Kardashian los más destacados de la velada. Kim, Kris, Kourtney, Kendall y Kylie Jenner compartieron el minuto a minuto de la fiesta a través de sus redes sociales.

Kris Jenner, matriarca de la familia, dio un discurso en el que le agradeció a la estrella del reality y al rapero por ponerse al frente de la celebración y también hizo un repaso del año y destacó lo bendecidos que son como familia.