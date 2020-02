COLUMNA

FACTOR HUMANO: El prodigio cultural en Sinaloa

Paúl Chávez

En Sinaloa sorprende la febril actividad cultural de buen nivel.

En Sinaloa, en el N.O. de México, suceden dos realidades muy contrastantes: una la que los medios resaltan mundialmente etiquetándonos con mala fama y la otra, que nuestra entorno es mucho mejor a lo dicho, pero hay una tercera muy positiva que no termina de asimilarse, una porque contrasta con el historial que arrastramos y otra porque aún no nos identificamos con ella. Sin embargo sucede.

Nuestra realidad supera lo dicho

Reconocemos que la fama nos la hemos ganado por permitir que suceda lo que la mayoría repudiamos, es decir, por permitir que unos cuantos manchen nuestra realidad. Como sucede en una camisa blanca, la gente se fijará en la mancha sin ver la camisa. En el contexto mundial la gente hace etiquetas muy reduccionistas, muchos confunden Austria con Australia.

La realidad es mucho más amplia que la suma de opiniones, la verdad del elefante no es su pata o su trompa.

El todo es mayor que las partes conocidas, hay que agregarles las desconocidas y las no aceptadas. Una es la realidad que vemos, otra la que confundimos, otra la desconocida y otra la que no terminamos de definir. Esta última es fascinante.

¿Qué buenas hay en Sinaloa?

La amplia oferta educativa y la práctica cultural de buen nivel que existe. Me explico. Hagamos un cociente cultural dividiendo el número de eventos culturales distintos mensuales/anuales entre la población de un millón de Culiacán, resulta que es muy alto proporcionalmente; especialistas de cultura que han venido me comentan que su cociente es mayor al de las grandes ciudades del país, no tengo las estadísticas para confirmarlo.

Un botón de muestra

Esta semana inició la temporada de la OSSLA, la sinfónica estatal con dos premios nacionales, del 11 al 15 de febrero, solo en Culiacán hubo tres eventos clásicos distintos con músicos internacionales y nacionales, otro de arias de ópera y la presentación de un libro más otros eventos.

Lleno total en el Teatro Pablo de Villavicencio con la presencia de la pianista Anna Fedorova.

En enero en Culiacán y recientemente en Mazatlán hubo dos conciertos con la naciente Philomúsica Juventus dirigida por Gordon Campbell que además con su Camerata tiene una oferta muy atractiva paralela; un concierto para piano y otro con la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, de Baltazar Hernández, la mejor clásica del país según expertos con 40 años de excelencia.

La semana pasada hubo un premio literario importante en Mazatlán y un concierto internacional de jazz; en el sur del estado dos eventos dignos, una convocatoria literaria en el bello Mocorito y otra estatal, tres exposiciones pictóricas de artistas sinaloenses, la presentación de un libro de cocina mazatleca, que encanta a quien nos visita. La entrante habrá tres eventos musicales clásicos en Culiacán, más uno de ballet, otro de pintura y así cada semana.

Fallta incluir la programación universitaria que incluyen teatro, conferencias, exposiciones y conciertos, las del Colegio de Sinaloa y la SAS que promueve cultura internacional valiosa con apoyo privado.

Se rediseñó un enorme y bello Centro de Ciencias de primer mundo para su difusión.

La actividad cultural es febril, amplia y gratuita. El estado acertó en mantener esta política que ha rendido excelentes frutos culturales exportando talento al mundo, iniciando con festivales culturales de altísimo nivel en 1987 en Culiacán y en 1993 en Mazatlán.

La música coral

Al menos hay tres coros de ópera en la capital, pónganle atención al TAOS y al Coro de la Ópera, Armando Piña, un premiado talento mazatleco ha cantado con los grandes en Europa y EU, acaba de tomar las riendas de ambos y tiene muy clara su misión: exportar cantantes de aquí a los grandes escenarios del mundo. Su presencia ya se notó, 12 muchachos locales y de otros estados, seleccionados rigurosamente entrenan aquí y sorprendieron mejorando su nivel, síganlos se asombrarán.

Taller de Ópera de Sinaloa y Coro de la Ópera

Gordon Campbell también dirige aquí un coro ya tradicional, Enrique Patrón en Mazatlán ha formado maravillas y ha dirigido concursos de ópera juvenil nacionales de buen nivel.

¿Nos consideramos cultos?

Para nada, ningún sinaloense te dirá que lo es, pero sí somos sensibles. Tanto que diferenciamos el arte excelso sobre lo banal, llenando los conciertos semanales de la OSSLA incluso en la final de la temporada de beisbol, parece increíble, pero hay un público creciente que goza los eventos clásicos y culturales. El nivel de danza de Culiacán y Mazatlán es notable, de aquí salió el coreógrafo José Limón que revolucionó la danza mundial desde N.Y en el Siglo 20.

La OSSLA en el estadio Tomateros

No terminamos de asimilarlo

Otro hecho: hay 34 universidades registradas solo en Culiacán y el Ipade para empresarios.

La realidad y preferencia cultural sinaloense es un fenómeno no reciente, constante, maduro y creciente; exige alto desempeño y rebasan los teatros cuando vienen luminarias clásicas extranjeras.

La cultura ha dejado una gran huella estatal, el número de graduados y estudiantes en música clásica, canto, pintura, fotografía, literatura, danza, teatro, es mayor a lo sospechado, así como el respetuoso público puntual.

Hay más buenas que malas, los malos son menos y más ruidosos. La cultura es una realidad y una bendición.

paulchavz@gmail.com