FACTOR HUMANO: Prevenir es mejor que lamentar

Paúl Chávez

Ante la ola de incertidumbre que se cierne en torno al Coronavirus es mejor que tomes precauciones en tu persona, con tu familia y en tu empresa, con responsabilidad y serenidad, con un objetivo muy claro: reducir la escala de infectados evitando o reduciendo personalmente los riesgos de contagio.

Recomendación

Esperar a que otros hagan lo que tienen que hacer, criticarlos o no tomarlos en serio, no resulta prudente ahora dado el manejo de la información y desinformación y las medidas, acertadas o no, que se están tomando para reducir los riesgos inevitables y ya próximos.

En lo personal recomiendo quedarse en casa el mayor tiempo y en la medida de lo posible trabajar desde ahí aprovechando todos los beneficios y amplios recursos del internet para evitar contactos.

En las pandemias los intentos de prevención que hagas pueden parecer exagerados a otros, pero una vez que ataca suelen ser insuficientes. Lo mejor es la prevención serena y prudente.

Los hechos

Me animo a escribir esta nota es que la curva de contagios publicados por el John Hopkins Hospital de cada país al inicio es muy lenta, pero de pronto se hace exponencial, es decir el número de contagiados se empieza a multiplicar en diferentes partes simultaneas cercanas en poquísimo tiempo.

El problema es que los asintomáticos y los que lo tienen sin saberlo continúan socializando. Es mayor problema su propagación que su letalidad.

Esperar a que aparezcan más contagiados para tomar precauciones no parece oportuno ahora dada las experiencias en otros países.

Capitalicemos la experiencia de Italia y España, el viernes 13 de marzo en el diario El País, Santiago Moreno jefe de infecciones del hospital público Ramón y Cajal de Madrid afirmó “Hemos pecado de exceso de confianza, nadie pensaba en esto”.

Ellos como los italianos no se lo tomaron en serio.

En Italia a pesar de las advertencias severas la gente seguía socializando, pensaban al igual que los españoles, que los riesgos eran muy remotos y ahora lo lamentan porque Italia está confinada y Madrid apenas ayer tomó medidas drásticas, hoy sábado estudian un decreto para limitar movimientos en toda España. Ya tarde.

A los países ricos, poderosos y organizados como Alemania, Francia, Estados Unidos, se les ha salido de control, ya han hecho ensayos para el cierre de la frontera en San Diego y seguramente tomarán medidas más drásticas conforme pase el tiempo, Trump declaró emergencia nacional. En una semana o en 15 días la situación local y de México será muy distinta dadas las tendencias de las estadísticas en otros países. Espero equivocarme.

¿Qué hacer?

-Si puedes estar el mayor tiempo posible en casa y si puedes trabaja desde ahí aprovechando el internet. Aprovecha Skype o de los sistemas que permiten coordinar juntas a distancia, hablar por teléfono en vez de visitar a la persona, enviar y recibir documentos vía correo reduce la necesidad de estar en contacto.

- Si eres el dueño o ejecutivo es mejor que te cuides más para que estés sano a la hora de tomar decisiones.

-Reducir o evitar las reuniones y sociabilizar, gimnasio, bodas, bautizos, comidas, conferencias, clases.

-Reducir o cancelar los viajes. En los aeropuertos y en los aviones viaja gente infectada.

Considera que si viajas a EU vas a un lugar de alto riesgo, como si vinieras de Europa. Es mejor pasar los fines de semana y las vacaciones de Semana Santa en el campo, en casa, donde no haya gente ni aglomeraciones.

-Planear la semana y cada día para optimizar salidas, tiempo y reducir contactos. Una agenda es muy útil, en ella se puede planear mejor y establecer prioridades.

-Mantener y cuidar mucho la alimentación sana y muy alta las defensas con suplementos. Todos los lácteos producen alergias y secreciones, las harinas y repostería inflaman. Consumir muchos cítricos, beber infusiones calientes, a este “bicho” no le gusta el calor, y ser precavidos aunque haya clima cálido no confiarse.

-Bajarle al estrés, baja las defensas; conviene meditar, rezar, caminar, salir a jardines, caminar descalzos en la tierra y en el césped provoca intercambio magnético según estudios hace que la sangre fluya mejor y trabaje mejor el corazón. Estar tranquilos sin miedo ni atolondramientos.

-Reducir saturar las redes, no enviar basura ni chistes, las redes son muy necesarias para tomar decisiones, en los momentos de crisis se van a saturar las líneas, es mejor usar el teléfono fijo. En España los números de ayuda fueron saturados.

-Reducir ir a sitios de alto contagio.

-No saludar de mano ni besar aunque la costumbre sea muy fuerte.

-Seguir las recomendaciones publicadas.

Cuídate y prevén.

paulchavz@gmail.com