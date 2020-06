Factor Humano

FACTOR HUMANO: Te sientes vivo

La cuarentena nos brinda una rarísima oportunidad de valorar lo que habitualmente le quitamos importancia

Paúl Chávez

01/06/2020 | 10:28 AM

Aunque parezca lo contrario vivimos una etapa que de alguna manera extrañaremos adelante por las bondades y enseñanzas que encierra. La cuarentena nos brinda una rarísima oportunidad de valorar lo que habitualmente le quitamos importancia, resultando fundamental.

La naturaleza nos enseña

El guayabo de la casa está despojándose de sus hojas a montones, cubriendo el piso en un otoño anticipado. Se deshace de lo que aparentemente necesita para brindar fruto en abundancia. Así la naturaleza nos deshoja para mejorar. El esplendor de la primavera florece cada día estallando en colores y los animales lo festejan. Gozo el amarillo ocre de estos largos atardeceres que generosamente estiran el día sonriéndonos, invitándonos a vivir.

La especie humana es la única que sufre porque es la única que habita en otro mundo: su mente. Haciendo de ese mundo su naturaleza. Y desde ahí mira hacia afuera distorsionándolo inadvertidamente, cambiando el orden natural a complacencia.

Despertar por dentro

De pronto el tiempo se detuvo, las ciudades callaron para despertar por dentro. Nos creíamos dueños del tiempo agendándolo, ahora se dilata perdiéndonos en el desfile de las horas. Creíamos vivir intensamente ocupándonos en muchas cosas, ahora no sabemos cómo llenar esos vacíos.

Y los vacíos se ponen de pie reclamando nuestra atención. No sabemos qué hacer con ellos porque sentimos cosas raras, no hay palabras para describirlos. Nos gritan con su silencio pero preferimos el ruido, ahí nos sentimos más confortables.

No entendemos el vacío, si en cambio los aciertos y los errores, los errores se pueden llorar y arrepentirse, los vacíos secan la garganta enmudeciéndonos.

Es tan fuerte la rutina que nos acostumbramos a estar vivos sin darnos cuenta. La muerte nos reclama intensidad de vida y que vivamos menos en automático.

Me declaro vivo.

“Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí, entonces me portaba como los otros querían y mi conciencia me censuraba”. Habla el indio Chamalú “A pesar de mi esforzada buena educación siempre había alguien difamándome”.

“¡Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó que la vida no es un escenario! Desde entonces me atreví a ser como soy. El árbol anciano me enseñó que todos somos lo mismo”.

“La gente está tan acostumbrada a ser infeliz, que la sensación de felicidad les resulta sospechosa. La gente está tan reprimida, que la espontánea ternura le incomoda y el amor le inspira desconfianza.

“La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia”.

“En realidad, sólo hablo para recordarte la importancia del silencio. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras”.

“El silencio es la clave, la simplicidad es la puerta que deja fuera a los imbéciles.

La gente feliz no es rentable, con lucidez no hay necesidades innecesarias. No es suficiente querer despertar, sino despertar”.

Despertando

Una enfermera australiana que se dedicó a atender enfermos en su etapa terminal nos da la oportunidad de encender con chispas nuestras vidas…ahora.

Bronnie Ware relata sus experiencias oyendo “las confesiones de personas ante la muerte, ellas me ayudaron a transformar mi vida… es realmente triste llegar a la tumba pensando ‘ojalá lo hubiera hecho’. Mucha gente parece terminar su vida con un gran arrepentimiento, sobre todo de lo que no hicieron”. Esos enfermos estaban desahuciados.

En su libro “Las 5 cosas que los moribundos se arrepienten” lista los más comunes:

1. "El principal arrepentimiento de muchos es 'ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera'.

2. “Ojalá no hubiera trabajado tanto” eso los había hecho perder el equilibrio perdiéndose así de muchas cosas en su vida". Gratis.

3. “Hubiera deseado tener el coraje de decir lo que realmente sentía por las personas”, lo bueno como lo malo.

4. “Hubiera querido volver a contactar con mis amigos que no veo” Al madurar los amigos se vuelven imprescindibles.

5. “Me hubiera gustado ser más feliz”. “Aprender a perdonarnos más a nosotros mismos y no ser tan duros por no haber hecho algo en el pasado, especialmente al enfermar y no poder.

Madurando

La gente madura muchísimo cuando enfrenta su propia mortalidad, experimenta una variedad de emociones: negación, miedo, enojo, arrepentimiento, más negación y eventualmente aceptación. Cada uno siempre encontró paz antes de partir".

Cuatro palabras muy poderosas

Atestiguó que cuando le decían a alguien significativo “perdóname”, “lo siento mucho”, “te amo” o “gracias”, el agobio desaparecía y después morían tranquilos. Decir oportunamente estas cuatro palabras enriquecen la vida ¿Lo acostumbramos? Tienen una fuerte carga emocional, son sentimientos profundos que necesitan decirse con frecuencia. Reflejan que estamos vivos, encendidos.

La cuarentena sucede para que vivamos más por dentro, como la savia corre dentro del árbol cuajándolo de flores. Si no actuamos hoy nos arrepentiremos después, como no ver a tus padres ahora, cuidándolos.

paulchavz@gmail.com