FACTOR HUMANO: Â¡Y volviÃ³ a brillar CuliacÃ¡n!

OPINIÓN

FACTOR HUMANO: ¡Y volvió a brillar Culiacán!

El nubarrón oscuro se disipó prontamente gracias a los vientos de la legendaria cordialidad culiche

Paúl Chávez

Culiacán brilló de nuevo. Ahora gracias al talento ¡Y hay mucho! El nubarrón oscuro se disipó prontamente gracias a los vientos de la legendaria cordialidad culiche que muestra la buena madera de la que estamos hechos a pesar de que unos pocos quieran empañarla. Bastan unas pocas gotas de tinta para manchar el agua, después la gravedad, no las falacias, pone las cosas en su verdadero sitio.

Dos grandes conciertos el miércoles y jueves iluminaron los corazones y el intelecto en la catedral musical culiche: el Pablo de Villavicencio.

Brilla el talento juvenil.

El miércoles me conmovió escuchar el magnífico desempeño de La Banda Sinfónica Juvenil del Estado y El Coro interpretando suites de “Carmen” de George Bizet, donde Marcela Tostado cantando “La Habanera” y Jesús Barrón el “Toreador” se lucieron; no me extrañaría que Marcela encarnase a “Carmen” en una ópera adelante. Incluyeron los “Spaghetti Westerns” de Ennio Morricone dirigidos por Baltazar, un auténtico rey mago que ha inculcado la buena música y sembrado caminos de paz en los corazones de los niños desde hace 40 años, al punto de elevarla como una de las mejores bandas del país de música clásica.

Sus propios arreglos y ensambles orquestales me sorprendieron combinando solistas con un pequeño coro elevando el nivel, mostrando lo que sucede anónimamente cada día en las clases de los recintos de la Escuela Superior de Música del ISIC con licenciaturas de validez internacional. ¡Qué fecunda labor! La cultura atrae a lo excelso y aleja del vicio a los jóvenes. Justo en ellos es donde hay que trabajar para encauzarlos. Además hay mucho talento natural esperando ser descubierto y guiado.

La catedral musical sonó maravillosamente

El jueves Arturo Armellino, director invitado desde Italia, honrando a su tocayo Arturo Toscanini, nos mostró el brillo que es capaz de conseguir de los integrantes de la OSSLA obteniendo sonidos inéditos. No cabe duda que la orquesta es como un instrumento musical que suena distinto con quien la dirige.

Gaftoun Laurentiu, rumano cofundador de la OSSLA, inició con su cello el introito acompañado por sus compañeros de la sección que encabeza y los contrabajos, la Obertura dedicada a Wilhelm Tell, el legendario libertador suizo que disparó con su ballesta la manzana colocada encima de la cabeza de su hijo a la que Gioachino Rossini le dedicó una ópera, muy conocida por el tema a galope usado en “El Llanero Solitario”.

Fue tocada con tanto esplendor que me sonó novedosa, siendo la primera obra registrada en mi memoria a los 6 años, al otro lado del acetato estaba la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Esa música me producía efectos mágicos inolvidables encendiendo mi imaginación, al igual que la obertura “Hänsel y Gretel” de Humperdinck que no se ha tocado.

¿Por qué Rossini es tan tocado?

Al igual que Tchaikovsky y Vivaldi, porque siguió un principio al componer: "El deleite debe ser la base y la meta de este arte. Melodías simples y ritmos claros", decía. Así ha captado audiencia desde 1810. Sus colegas le llamaban “il signor crescendo” por sus subidas y contrastes con brillante orquestación. La obra muestra una madurez musical, superior a sus obras anteriores, fue la última estando relativamente joven. Todos pueden sentir su hechizo sin saber música clásica.

El cura pelirrojo

Le siguió el Doble Violín Concierto de Vivaldi, los venecianos le apodaban “il prete rosso” por ser sacerdote. El primer violín, Olena Bogaychuk, ucraniana, cofundadora de la OSSLA, con el violinista Xavi Tortosa, español, se lucieron como dúo solista mostrando su virtuosismo escondido. Su ejecución fue melodiosa, armoniosa e impecable. Un magnífico “concerto”, la especialidad de Vivaldi del Siglo 18.

El plato fuerte, la especialidad de Armellino: La Primera Sinfonía de Tchaikovsky

Titulada “Sueños de días de invierno”, no me deja de sorprender la música clásica, es imposible agotarla, nos rebasa por mucho. Escucharla en vivo no tiene comparación. Se nota la juventud de Piotr -26 años- al componerla en 1866. Sobresale el vigor sinfónico y la musicalidad con temas rusos en los movimientos, con una destacada orquestación y la amplia melodía sello de toda su magnífica obra, la fuga del 3er movimiento es muy relevante, muestra profunda academia y aprendizajes de Bach y Beethoven, los genios de la fuga. El contraste del rigor del invierno ruso se nota en el dramatismo de los movimientos lentos con los alegres con el sonido envolvente de la orquesta. Los rusos sobresalen por su melodía y brillante orquestación.

Armellino, comprometido en la difusión de la música clásica en los jóvenes

El gobierno chino lo contrató para dar conciertos en diversas ciudades por un tiempo, nos brindó un deleite poético de la sinfonía enfatizando cada uno de sus pasajes gracias a su virtuosismo como director. Hizo sonar a la OSSLA de manera distinta, potente, enfática, tanto que le llovieron ovaciones, incluso de los músicos. El teatro se abarrotó antes del inicio, el público muy conmovido con su “forza e passione” italiana. Él emocionado de nuestra cordialidad agradeciéndolo.

Vaya doble sorpresa

Hay mucho que mostrarle al mundo de lo que somos capaces. Ahora más que nunca hay que grabar con calidad estos irrepetibles conciertos para disfrutarlos y sepan que en Sinaloa hay cosas grandes. Se ha demostrado que hay recursos, hay que asignarlos, así se suben al internet. El arte contagia y aspira lo bueno del hombre.