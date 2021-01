Falla empresa de lavandería en Seguro Social de Culiacán y amenaza con colapsar el servicio

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Un cambio de empresa que ofrece el servicio de lavandería a todo el aparato del Seguro Social en Sinaloa, provocó que en sólo dos días la atención médica de emergencia, terapia intensiva y cirugías programadas se pusieran en riesgo por la falta de blancos.

Esto luego de que la empresa que ahora se encarga de este servicio, y que tiene su sede en Zapopan, Jalisco, recogió las prendas sucias desde el 1 de enero y no ha regresado por el nuevo paquete que debe recoger ni tampoco y el otro paquete que se debe entregar limpia.

Funcionarios del Hospital Regional del Seguro Social de Culiacán confirmaron que esto ya comenzó a generar problemas desde el primer fin de semana de servicios.

“El detalle aquí es que están trayendo ropa que no es del Seguro Social, se tuvo que regresar”, confió un trabajador a Noroeste a cambio de mantener su anonimato.

“Tienen ropa que ni siquiera tiene los colores de aquí, es otro color, no te digo que no puede ser hospitalaria, sí puede ser, pero más grave, si es de hospital ¿de qué hospital?, o ¿qué están haciendo con esa ropa?”.

Algunas de las prendas, según evidencia fotográfica, es hasta del Seguro Popular u otras dependencias.

En Sinaloa, según confirmaron trabajadores, el Seguro Social tiene su logística de lavandería por sectores o zonas, en el norte el área de lavandería incluye 17 hospitales y centros médicos, en el sur la lavandería de Mazatlán recoger las de 15 unidades y en Culiacán son 14 unidades, sin embargo, la de la capital es la más voluminosa.

A diario se deben lavar casi tres toneladas de ropa, que incluye sábanas, cobertores, fundas, almohadas, batas, compresas, uniformes quirúrgicos, ropa contaminada de pacientes del virus Covid-19 y de todos los pacientes que están hospitalizados con enfermedad infecciosa, ropa contaminada que debe tener un cuidado especial porque es transmisible de enfermedades para otros usuarios.

Esta tarde, Noroeste pudo confirmar que sí hay una van de la empresa jalisciense en el área de lavandería del hospital, pero no llegó sólo a llevarse un segundo paquete de ropa sucia.

Uno de los directivos confió que la administración del Seguro Social tuvo que adquirir ropa hospitalaria desechable para sacar adelante alguna de las cirugías programadas.

“Se suministró ropa que se utiliza desechable, para poder atender lo urgente; ahorita ya deja tú lo de la pandemia, lo que ya estaba programado, súmale lo de la pandemia”, dijo el trabajador.

“Sí, porque no sabemos qué va a pasar, porque de plano no hay ropa. No hay ropa ahorita, no se está trayendo la ropa, sabemos que es de Guadalajara, entonces no cumplen con los tiempos, aquí deben estar dos veces al día. Y si se la van a llevar ¿hasta cuándo la van a traer?”.

También confió en que durante estos días de festividad la atención médica tiende a bajar, pero con los próximos días hábiles se reactivará el ritmo normal.

“Créeme que va a caer una bola de nieve encima y quién sabe de dónde están sacando tanto aquí internamente, que tuvieron que comprar desechable, no puedes comprar ropa nueva, que es una tramitología que desde México viene, ¿tú crees que nos van a mandar ropa?, si toda la República ocupa”, lamentó.

“Entonces, ahorita es la ropa, porque sin ropa haz de cuenta que no es hospital, porque desde un consultorio, una curación, una urgencia, partos, operaciones, terapia intensiva, todo es ropa, desde el cirujano, enfermero, enfermera, hasta el mismo paciente que se viste con ropa; entonces, si no hay ropa, no hay nada, entonces eso es lo grave y lo delicado del asunto”.

El mismo personal también aseguró que en Los Mochis y en Mazatlán ocurrieron casos similares y hay problemas desde la recolección; en ambos casos, los vehículos que envió la empresa desde Zapopan fueron de capacidad insuficiente y no recogieron ni la mitad de los primeros paquetes de prendas y hoy regresaron, pero no tienen la certeza de cuánto tiempo podrán regresar los blancos.

En Culiacán, el Seguro Social envía y recoge un promedio de 80 toneladas de prendas diarias; en la zona norte 65 toneladas al mes y unas 58 toneladas son las que se necesitan recoger y lavar en la zona sur.