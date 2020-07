Fallaron los pronÃ³sticos, no nos peleamos, somos amigos, dicen AMLO y Trump [VIDEO]

Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos, dicen AMLO y Trump [VIDEO]

Noroeste / Redacción

Los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos y México, respectivamente, emitieron este miércoles un pronunciamiento en el Cross Hall, en el cual destacaron su amistad, contra todos los pronósticos.

"Me gustaría decirle que ha sido un placer tenerlos con nosotros el día de hoy y ha sido un privilegio tenerlo como amigo, hemos tenido una relación muy buena desde el principio a pesar de las adversidades y de las apuestas en contra, pero yo creo que ya han aprendido a no apostar en contra de nosotros", expresó Trump.

"En los Estados Unidos, las contribuciones extraordinarias de mexicoamericanos se sienten en todas las industrias, las comunidades y en todos los lugares de nuestra nación, del comercio a la ciencia y en todos lados el pueblo mexicano es valioso", abundó el magnate neoyorquino.

"[...] agradecemos mucho esta recepción, presidente Trump, y en efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos", manifestó, por su parte, López Obrador, para luego presumir que lo acompañaban empresarios mexicanos que no sólo acumulan ingresos, sino que "tienen una dimensión social".

"Vengo también a esta cena, a la que me ha invitado mi amigo el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, de empresarios destacados, no sólo porque invierten, producen, generan empleos, sino porque también tienen una dimensión social, están pensando no sólo en la acumulación de ingresos, sino también en que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a nuestro pueblo", agregó el mandatario tabasqueño.