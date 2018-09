Fallece Christopher Lawford, actor y sobrino de John F. Kennedy

El artista que participara en Terminator 3: Rise of the Machines y Exit Wounds tuvo una emergencia médica momentos antes de su deceso

Noroeste / Redacción

06/09/2018 | 09:04 AM

Christopher Lawford, actor y sobrino de John F. Kennedy, falleció la noche del martes en un estudio de yoga, a los 63 años, reportó TMZ.

La celebridad, quien participó en Terminator 3: Rise of the Machines’ y ‘Exit Wounds’, tuvo una emergencia médica momentos antes de su deceso; fuentes apuntan a que murió aparentemente de causas naturales.

El forense está realizando una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte, citó laopinion.com.

Lawford tuvo una vida política muy activa: fue un miembro del Comité Nacional Demócrata y trabajó para otro de sus tíos, el senador Ted Kennedy.

La familia del intérprete solía pasar tiempo con John F. Kennedy durante su periodo presidencial.

Lawford luchó contra problemas de adicción desde la década de los 70, y en 1980 fue arrestado presuntamente por suplantar a un médico para realizar recetas falsas.

El artista también tuvo una faceta de escritor: publicó el libro Symptoms of Withdrawal, el cual se convirtió en un best seller del New York Times.