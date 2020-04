Dámaso García, el segunda base dominicano de los Azulejos de Toronto que fue seleccionado dos veces para el Juego de Estrellas a mediados de la década de 1980, falleció el miércoles. Tenía 63 años.

Su hijo Dámaso Jr. confirmó el deceso del pelotero retirado, ocurrido a las 7:15 horas en Santo Domingo.

Dámaso García fue operado en 1991 para remover un tumor cerebral maligno que le dificultó la capacidad de hablar y moverse.

“Le dieron ocho meses de vida, pero batalló todo este tiempo”, comentó el hijo.

También sufrió de otros problemas de salud en años recientes, incluyendo un derrame. Dámaso Jr. dijo que su padre venía padeciendo dificultades respiratorias, pero negó que la muerte estuviera relacionada con el nuevo coronavirus.

“Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud todos estos días”, manifestó el hijo de García.

En un mensaje mediante su cuenta de Twitter, los Azulejos expresaron su pesar por el deceso de García.

“Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento”, añadieron.

We are saddened to learn of the passing of former Blue Jays infielder, Dámaso García. Our thoughts are with his loved ones at this difficult time.💙 pic.twitter.com/et3iRu3zdU