Fallece el ex primera base y ejecutivo Bob Watson

El ex primera base Bob Watson, también destacado ejecutivo de equipos y de MLB, falleció a los 74 años de edad el jueves tras una prolongada enfermedad.

“Bob Watson fue una figura de muchos logros en nuestro Pasatiempo Nacional y un colega profundamente respetado para nosotros en Major League Baseball”, dijo en un comunicado el viernes el Comisionado de MLB, Rob Manfred. “Fue un All-Star en su carrera de 19 años en Grandes Ligas y un pionero como ejecutivo en la oficina central”.

MLB Network mourns the passing of Bob Watson. pic.twitter.com/UZD10gLUN9

Watson fue el primer gerente general afroamericano en ganar una Serie Mundial, en 1996 con los Yanquis de Nueva York. También había fungido como GG de los Astros en la misma década de los 90, siendo apenas el segundo afroamericano en dicho cargo en las Mayores.

Con MLB, Watson fue el jefe de disciplina y figura clave en la conformación de la selección estadounidense que ganó oro en los Juegos Olímpicos del 2000 en Australia. Además, desempeñó un papel clave en Baseball Assistance Team (B.A.T.), entidad de MLB que les brinda ayuda a los necesitados allegados al beisbol.

Como jugador, Watson se destacó mayormente con los Astros, con quienes jugó de 1966 a 1979. En 1977, el alcanzó topes en su carrera en jonrones (22) y empujadas (110). Watson también formó parte de los Medias Rojas, Yanquis y Bravos, participando en la Serie Mundial con Nueva York en 1981.

New York Yankees full statement on the passing of Bob Watson: pic.twitter.com/nfxoqjjUqU