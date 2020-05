Fallece Jerry Sloan, entrenador leyenda de la historia NBA

Jerry Sloan, ex entrenador de los Jazz de Utah John Stockton y Karl Malone que llegaron dos veces a la final de la NBA, falleció este viernes a los 78 años debido a “complicaciones” en dos enfermedades que padecía, Párkison y demencia.

Así lo comunicó la franquicia en un comunicado en el que agradeció el impacto que tuvo durante las 23 temporadas que dirigió al equipo: “Formará parte siempre de la organización de Utah Jazz y nos unimos a su familia, amigos y aficionados en el luto por su pérdida. Estamos muy agradecidos del tiempo que pasó en Utah y sus décadas de dedicación, lealtad y tenacidad construyeron nuestra franquicia”.

