Familiares y amigos rezan por la salud de Julio Preciado

Se reúnen en la Parroquia Guadalupana, en la Colonia Sánchez Celis, de Mazatlán, para pedir por la recuperación del Gigante de la Banda

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Este sábado, Julio Preciado cumplió 52 años y ayer, su familia y amigos organizaron una misa para pedir por la salud del cantante, que cumplió una semana hospitalizado, con un estado crítico de salud.

Entre los presentes se encontraban Lorena Ríos, esposa del cantante, Blanca Sánchez, su hermana y manager; Alfonso Lizárraga, líder de Banda El Recodo.

Aunque la ceremonia religiosa estuvo dedicada a varios difuntos, personas enfermas y empresas en vías de desarrollo, el Padre Concepción Hernández ofreció un mensaje especial para el cantante, en el que además de pedir un aplauso por su cumpleaños, recordó que Julio es uno de los fieles seguidores que siempre organizan misa para dar gracias por su cumpleaños, cada año.

“Estuvo al borde de la muerte, tuvo una semana complicada, una semana desgastante y precisamente ayer, en su cumpleaños, abrió los ojos y pudo hablar, ahorita va a empezar una etapa de recuperación, pero sí tuvo una semana espantosa, espantosa”, dijo el Padre Concho, durante la homilía.

Un jalón de orejas

Poncho Lizárraga, en un acercamiento con Noroeste, expresó que cuando ya se recupere su amigo y colega Julio Preciado le va a dar un jalocito de orejas, porque le hace falta una llamada de atención, el líder de Banda El Recodo, agrupación de la que fue vocalista Julio, dijo que él es de los únicos que le hace caso porque se ven como hermanos.

“Parece que ya lo desentubaron, ese es un avance muy cabrón y eso me satisface bastante, como yo siempre lo he dicho, Julio es un guerrero y tiene mucho para darnos, cuando ya se recupere creo que voy a tener una plática muy seria con él, de hermanos, porque así me considero yo y me considero de las pocas personas que le pueden decir las cosas al ‘gordo’ como son, creo que ya está bueno de sustos tanto para él y su familia y para su público, Dios le está dando un oportunidad y tiene que valorarla, pero para eso estamos los amigos, para decirnos las cosas como son”, compartió Poncho.

Además, agregó que Julio es de los cantantes que faltan por grabar el video de la canción que es parte del disco “80 años de música entre amigos”, pero que es algo que no le urge, que esperará hasta que el intérprete de “Un rinconcito en el cielo” se recupere totalmente, pues primero está la salud.