Familias de mineros dicen a AMLO que es posible rescatar cuerpos, aunque Larrea diga que es imposible

Las familias de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, reiteraron al Presidente que si se suman voluntades se podrá lograr el rescate de 63 cuerpos y aseguraron que en la región están los rescatistas que pueden hacerlo

Sinembargo.MX

02/05/2019 | 10:26 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Las familias de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos aseguraron que con voluntad, experiencia y bondad se podrán recuperar los 63 cuerpos que aún permanecen bajo tierra, además de que se podrá obtener justicia y verdad. El empresario Germán Larrea Mota Velasco, por su parte, insistió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no se logró el rescate luego de la explosión de la mina, pese a que se emplearon 1 millón 500 mil “horas hombre” y un año de labores, aunque aceptó colaborar “en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo”.

La tragedia de Pasta de Conchos ocurrió la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006 en el último año del sexenio del Presidente Vicente Fox Quesada. Ese día se registró una explosión en la Mina 8 que pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), propiedad del magnate Germán Larrea, quien es además el segundo hombre más rico de México. Cinco días después del siniestro, las autoridades suspendieron el rescate.

El Presidente López Obrador, en el marco del Día del Trabajo, anunció ayer que comenzarán las labores para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que murieron durante una explosión en la mina. “Vamos a iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de Pasta de Conchos desde el 2006”, dijo.

A través de la cuenta de Twitter @PASTADECONCHOS, familias de los mineros se dijeron listos para colaborar en los trabajos.

“Estamos trabajando para instalar la mesa y construir la viabilidad de este inmenso acto de justicia y ternura”, escribieron.

En un segundo tuit publicado esta mañana, las familias reiteraron al Presidente que si se suman voluntades se podrá lograr el rescate y aseguraron que en la región están los rescatistas que pueden hacerlo:

“Si sumamos voluntades, experiencia y bondad a la Recuperación de los Restos de los 63 mineros que están en Pasta de Conchos lograremos justicia, verdad y castigo a los culpables. En la región están los rescatistas que pueden hacerlo, no necesitamos más ⁦@lopezobrador_”.

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, la representante de la organización Familias Pasta de Conchos, Cristina Auerbach informó que los familiares están sorprendidos con el anuncio del Presidente, pues por primera vez en 13 años un mandatario ha dicho: “vamos a sacarlos”.

“Nos parece muy bien que [el Presidente] diga que es decisión del Estado. Las familias están sorprendidas, es la primera vez que un Presidente, durante 13 años, que dice ‘vamos a sacarlos’”, señaló Auerbach.

LARREA ACEPTA COLABORAR

Esta mañana, el Gobierno de México dio a conocer la carta que Germán Larrea, dueño de Grupo México y de la mina donde ocurrió la explosión en 2006, envío al Presidente López Obrador. En el documento, el empresario le expresó su disposición a colaborar en el análisis de nuevos estudios para el rescate.

Sin embargo, le asegura que durante un año hicieron esfuerzos para rescatar los cuerpos pero “no pudimos lograr el objetivo”.

“Como tuve la oportunidad de informarle, las labores de recuperación de los cuerpos fue una tarea dura y de muy alto riesgo, durante 14 meses. En esas labores se emplearon más de un millón quinientos mil ‘horas hombres’ a cargo de mineros y personas especializado”, se lee en el documento.

“Hicimos un enorme esfuerzo, desgraciadamente, no pudimos lograr el objetivo”, agrega.

En el documento, Larrea asevera que “cada día fueron incrementándose los riesgos para las cuadrillas de rescatistas, de manera que dejó de ser humanamente posible”.

“No podíamos poner en ese alto riesgo vidas humanas para recuperar los restos de los mineros”, agrega. El empresario asegura que se realizaron trabajos durante un año “las 24 horas del día” ante de verse forzados a suspender las labores.

Sin embargo, continúa: “la tragedia de Pasta de Conchos obliga a todos a hacer siempre nuestro mayor esfuerzo. Le expreso nuestra total disposición a colaborar con su Gobierno en el análisis de los estudios técnicos que hoy estén aconsejando este nuevo esfuerzo de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos y poner a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, toda la información técnica con la que contamos”.

Germán Larrea reconoció “el espíritu humanista que inspira la decisión de hacer un nuevo intento de recuperación de los cuerpos de los mineros fallecidos”.

La carta está fechada ayer 1 de mayo y firmada por Germán Larrea, presidente ejecutivo y del consejo de administración de Grupo México.Ayer, durante su anuncio del rescate, López Obrador había informado que “se buscó a German Larrea, aunque ya en otra ocasión yo se lo había planteado, y está fuera del país y nosotros tomamos esta decisión”.

“Estoy seguro que no va a oponerse porque es una decisión con dimensión humanitaria y es también una decisión del Estado Mexicano. Como Presidente de la República he tomado esta decisión y tengo facultades, podemos hacerlo, y no creo que se oponga”, previó.

Sin embargo advirtió que “si ayuda, bienvenido. Si no ayuda, de todas maneras lo vamos a hacer”.

La mañana de este jueves, López Obrador informó que ayer recibió la carta del empresario.