BLACK LIVES MATTER

Famosos se manifiestan por la muerte de George Floyd

Figuras como Beyoncé, Khloé Kardashian, Rosalía, Rihanna, Eva Longoria, Luis Fonsi y muchas más celebridades expresan su indignación en medio del delicado momento que vive la nación americana

Leopoldo Medina

Este lunes, Estados Unidos emergió del sexto día de disturbios por la muerte de George Floyd en Minneápolis, Minnesota. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Georgia se han estremecido ante las protestas de quienes piden justicia para el fallecido ex seguridad, quien murió durante un incidente ocurrido al momento de su arresto, el 25 de mayo, a manos del policía Derek Chauvin.

Ante los extraordinarios sucesos que han ocurrido desde entonces, estrellas como Beyoncé, Rosalía, Taylor Swift y Khloé Kardashian han pedido la palabra para expresarse, incluso, en el caso de Chrissy Teigen, esposa del cantautor afroamericano John Legend, han ofrecido una cuantiosa suma de 200 mil dólares para ayudar a liberar a quienes han sido detenidos durante las protestas, publicó peopleenespañol.

“Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día... no solo le estoy hablando a la gente de color: si eres negro, blanco, marrón y todos los colores en medio, estoy segura que te sientes desesperanzado por el racismo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. No más muertes de seres humanos sin sentido. No más ver a la gente de color como menos que humanos. Ya no podemos voltear la mirada hacia otro lado. George es nuestra familia y nuestra humanidad”, expresó Beyoncé en sus redes sociales.

La española Rosalía también fue una de las artistas que se unió a esta protesta desde sus redes sociales.

“Me duele el corazón cuando, pienso que al día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo, nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea”, expresó la intérprete de “Con altura”.

En su mensaje, agregó que hay que amarse, respetarse, así como a estar informados, preguntar y a aprender a hacer mejores cada día y no permitir, ni callarse injusticias, cerrando con la frase “Black Lives Matter”.

Del clan Kardashian fue Khloé quien también se sumó a esta protesta, dejando un mensaje donde muestra su tristeza e indignación.

“Como muchos de ustedes estoy enojada, con el corazón partido y asqueada por el asesinato de George Floyd. Hemos visto esto muchas veces. A la gente negra se le ha discriminado, se le ha victimizado y la han asesinado durante demasiado tiempo y han demostrado una resistencia sobrehumana ante la constante adversidad. Me resulta incomprensible que estemos en el año 2020 y la gente siga restringiendo, estereotipando, dañando y oprimiendo a la gente de color y que el racismo sean una realidad constante”, resaltó la socialité en sus redes.

La actriz Roselyn Sánchez no se quedó atrás y expresó su opinión dura entorno a este suceso, a través de su cuenta en Twitter.

“El país está en llamas, la gente está enojada, herida y se siente derrotada y la burla que tenemos por un Presidente que habla de culpar al aspirante a presidencia, Joe Biden. La verdad que hay que ser bien pen... para seguir respaldando a una persona tan repugnante como esa”.

Estrellas de todo el espectro de la música pop y rap, incluidas Billie Eilish, Jay-Z, Ariana Grande y más, también han utilizado sus plataformas considerables para apoyar a los manifestantes y condenar la brutalidad policial, tras el asesinato de George Floyd y otros afroamericanos.

Eilish, de 18 años, escribió una larga publicación en Instagram a sus 63 millones de seguidores, castigando a aquellos que usan la frase “Todas las vidas importan” en respuesta al movimiento Black Lives Matter.

“Nadie dice que tu vida no importa. Nadie dice que tu vida no es difícil No se trata de ti ”, escribió. “La sociedad te da privilegios solo por ser blanco, tenemos que enfrentar cientos de años de opresión”.

Jay-Z, durante mucho tiempo fue defensor de los derechos civiles, se describió a sí mismo como “Un padre y un hombre negro con dolor”, en una publicación de Instagram, a través de su compañía Roc Nation.

Dio la bienvenida al nombramiento del fiscal general negro de Minnesota, Keith Ellison, para el caso y lo llamó a “enjuiciar a todos los responsables del asesinato de George Floyd en la mayor medida de la ley”.

Otra de estrellas de la escena del rap estadounidense que compartió un mensaje de solidaridad fue Travis Scott, donde manifestó sentirse enfurecido de perder continuamente a hermanos por la brutalidad a manos de los oficiales.

“La rabia que sentimos es por la experiencia personal directa y el dolor constante de querer que nuestras voces sean escuchadas. Para ser vistos como iguales y humanos, también”, expresó Scott.

La actriz Eva Longoria, en su mensaje mostró su tristeza, pidiendo al país a recuperar su humanidad.

“¿Por qué? Me duele el corazón cada vez que leo las noticias. ¿Cuándo va a parar esto? ¡Ayudemos a nuestro país a recuperar su humanidad. Todos somos humanos que merecemos ser protegidos, no asesinados... Miro el video y miro cómo llama a su mamá, cómo les dice que lo están matando, mientras jadea con sus últimas respiraciones”.

El intérprete de “Despacito” también se sumó a la protesta, enviando un mensaje de repudio al ver las imágenes de cómo murió el afroamericano.

“No puedo sacar esta imagen de mi cabeza. Tampoco puedo quedarme callado. Cada día, gente inocente está muriendo por el color de su piel”, escribió el cantante.

Rihanna, la intérprete de temas como Umbrella y Diamonds, manifestó a través de su cuenta de instagram lo siguiente:

“Ver a mi gente ser asesinada y linchada día tras día me empujó a un lugar pesado en mi corazón. Si el asesinato intencional es la consecuencia adecuada para ‘drogas’ o ‘resistencia al arresto’, entonces ¿cuál es la consecuencia adecuada por asesinato?”.

Otra de las cantantes que se sumó fue Ariana Grande, quien compartió fotos de protesta pacífica en Los Ángeles con sus 74 millones de seguidores en Twitter, así como enlaces a recursos de Black Lives Matter.

Después de las críticas de Taylor Swift, por la respuesta combativa de Donald Trump a las protestas, a través de sus redes, la intérprete de Shake it off, mandó un fuerte mensaje.

“Después de avivar los fuegos de la supremacía blanca y el racismo en toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral, antes de amenazar con violencia?”.

Lady Gaga expresó su desaprobación al Presidente de los Estados Unidos.

“Este es un momento crítico para que la comunidad negra sea apoyada por todas las demás comunidades para que podamos detener algo que está intrínsecamente mal... El presidente Trump ha fallado. Ocupa el cargo más poderoso del mundo, pero no ofrece nada más que ignorancia y prejuicio cuando se siguen tomando vidas negras “, resaltó Gaga.

Harry Styles, ex miembro de One Direction, también mandó un mensaje en el que pide igualdad entre todas las personas y se reduzca la violencia.

"Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado y soy privilegiado todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que protestan".

Y decidió brindar un apoyo económico para pagar las fianzas de las personas que sean arrestadas durante las manifestaciones, de manera similar a como la han hecho otras celebridades como Steve Carell, Ben Schwartz y Seth Rogen.

"Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia dentro, edúcate a ti y a los demás", resaltó.

En redes sociales fue duramente criticado el youtuber Juanpa Zurita, ya que opinó sobre el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco y el racismo en Estados Unidos.

Zurita publicó un mensaje desde su cuenta oficial de Instagram, el cual después borró, donde opinó del problema racial que está latente en Estados Unidos, pero según él, afirmó que en México eso no existe.

“Siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas”, escribió.

De inmediato llegaron las críticas, ya que uno de los principales problemas que se viven en México es el racismo y clasismo que padecen personas todos los días. Las críticas iban en torno a alguien privilegiado que vive en otro realidad del país, ya que no logra darse cuenta de los problemas que se padecen todos los días.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, más de la mitad de la población indígena y afrodescendiente en México, considera que sus derechos se respetan poco o nada. Tras borrar el polémico mensaje, publicó otro sobre el tema del crimen de Floyd, en el que resalta vivir en sociedad tan retrógrada que pueda dar un trato distinto por el color de piel.