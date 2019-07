Ciudad de México (SinEmbargo).- El actor estadounidense Keanu Reeves ha vuelto a maravillar a sus admiradores con un gesto inesperado.

Reeves y el guionista Ed Solomon se dirigían en auto al rodaje de la película Bill y Ted 3 esta semana, cuando vieron en el jardín de una casa un cartel con el mensaje “Eres asombroso”. Esta frase fue la que un fan le gritó al actor recientemente ante una multitud y que generó una divertida respuesta por parte de Keanu. La situación se volvió viral y, cómo no, los internautas la convirtieron en un meme.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO