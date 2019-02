FAS pide a AMLO que se cotrarreste inseguridad y se destinen mayores recursos a sistema judicial

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Que se contrarreste la inseguridad que aqueja no solamente a Mazatlán sino a la entidad y al país, y que se destinen mayores recursos para el sistema judicial, pidió públicamente al Presidente de la República el vicepresidente general de la Federación de Abogados de Sinaloa.

José Antonio Serna Coronado manifestó que se ha visto que no han bajado los estándares como se quisiera de los delitos de alto impacto como homicidios, además de robos no solamente en el municipio, sino también en el estado y el país.

“Últimamente han aflorado demasiado aquí en Mazatlán y ha sido un punto toral que el semáforo delictivo no ha bajado y la gente está desesperada, tienen que actuar con mayor firmeza, con mayor dedicación, dedicarle más a ese tipo de delitos las autoridades de los tres niveles, tanto municipales, estatales como de todos los que pueden intervenir, hablamos de Marina, Gendarmería o todo de por medio porque todos tienen la tarea de realizarlos”, continuó Serna Coronado.

Agregó que dichas autoridades pueden detener a las personas que cometan algún delito ya sea en flagrancia o a través de una orden de aprehensión, además de que se requiere que la ciudadanía denuncie, se querelle, porque de esa manera la autoridad va a saber que se cometió algún delito porque si lo sabe y no hay querella o denuncia la autoridad va estar navegando en la esfera de que no se denuncia.

Lo que se busca es que los delitos no queden impunes, que la autoridad les dé seguimiento y de esa manera se va a lograr que disminuyan.

“La autoridad siempre se queja que la sociedad no denuncia, que la sociedad no se está querellado, sí es importante que el Presidente ahora que viene (el próximo viernes y sábado a Sinaloa, incluyendo Mazatlán), se le haga ver que el punto toral donde debe actuar es en la inseguridad que se vive no nada más Mazatlán sino el país entero”, recalcó el vicepresidente general de la FAS en entrevista.

“Sabemos que en la actualidad ya empezó a actuar con los mentados huachicoleros, con los que están apropiándose ilícitamente de los hidrocarburos, pues ahora que empiecen sobre la cuestión de la disminución del delito que es el que interesa para mantener el Estado de Derecho en niveles que la sociedad se sienta confiada, ese es uno de los puntos que deben tratarse en el rubro de la seguridad al Presidente”.

Manifestó que otra de las peticiones que le hacen a López Obrador es que voltee a ver a los tribunales, que en este caso se sabe como abogados que estas instancias son del Poder Judicial pero si a éste no se le dio el recurso necesario se debe aplicar dentro de los parámetros para una mejor impartición de la justicia.

Los tribunales del fuero común deben de tener los recursos necesarios pues actualmente en el caso del Poder Judicial del Estado de Sinaloa le faltan juzgados especializados en materia mercantil y en Mazatlán se requiere también un Juzgado Familiar más.

“Pero como sabemos que no se le dieron recursos económicos necesarios para estos proyectos que estaban en puerta como es el de un Juzgado más en el caso Familiar, pero bueno buscar estrategias y recursos también, pero hay que exigirle más que nada al Presidente porque si él quiere baja recursos de donde sea o se le exige al Poder Judicial para que realmente de una u otra manera lleguen a los acuerdos y al mejor entendido y que no sea el afectado el peticionario de la justicia o la sociedad”, recalcó el dirigente de abogados.

Recordó que en Mazatlán se tienen cerca de 15 años que no se crea un Juzgado Familiar, más cuando año con año se incrementa la demanda de justicia, actualmente sólo hay dos juzgados familiares, además de que se requiere de un Juzgado Especializado en materia mercantil para que el peticionario no se sienta afectado.

“Y más en asuntos familiares que ahí no hay espera, porque cuando se trata de alimentos el peticionario no va esperar un día, semanas o meses sin comer, o sea, lo que nombran alimentos, me refiero a pensión alimenticia, calzado, todo lo que se requiere para vivir, pago de escuelas, todo eso es parte del menaje para que el desarrollo del peticionario se lleve a cabo”, recalcó.

“Son de primera necesidad y eso es a lo que tienen que ver y voltear, en este caso los gobiernos de los tres niveles para hacer las peticiones directamente al Presidente, y nosotros como sociedad y como organismo y como abogados organizados hacer estas peticiones porque eso es lo que falta, porque si a la autoridad no le decimos las verdades la autoridad vive a gusto, (diciendo) aquí no pasa nada) están cómodos”, reiteró el vicepresidente general de la FAS.