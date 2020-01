Federer en apuros, Djokovic como un tiro y Tsitsipas eliminado en Abierto de Australia

MELBOURNE._ El suizo Roger Federer estuvo a tan sólo dos puntos de la derrota, pero pasó a los octavos de final del Abierto de Australia con una victoria ante el local John Millman, mientras que el serbio Novak Djokovic no dejó rastro del japonés Yoshihito Nishioka, y el griego Stefanos Tsitsipas cayó eliminado en tres mangas frente al canadiense Milos Raonic.

La continuidad del suizo en el torneo pendió de un hilo durante los cinco parciales que compusieron el encuentro más vibrante hasta la fecha en Melbourne Park.

Sin embargo, el tenista con más títulos Grand Slam de la historia (20) no dejó esta vez que el local Millman le dictara sentencia en una competición ‘major’ después de que el australiano se convirtiera en su verdugo en el Abierto de los Estados Unidos de 2018.

El tenista de Basilea alcanzó con la victoria sobre el australiano su victoria número cien en Melbourne Park, cifra que estrenó con su victoria sobre el estadounidense y ex número uno mundial Michael Chang en la primera ronda de la edición del 2000.

Respecto a su próximo cruce, el suizo se impuso en las dos ocasiones que se enfrentó al húngaro Marton Fucsovics: la primera de ella en Australia en 2018 y la más reciente en Dubai en 2019.

Djokovic minimizó al japonés Yoshihito Nishioka, quien llegaba en un buen estado de forma al partido, tras vencerle por un contundente 6-3, 6-2 y 6-2, y se enfrentará al argentino Diego Schwartzman en los octavos de final.

Con la misma solvencia que frente al también japonés, y más asequible, Tatsuma Ito, el tenista de Belgrado extendió a veinte el número de partidos consecutivos ganados ante oponentes zurdos en Grand Slam.

Una de las sensaciones de la edición anterior y vigente campeón de las Finales ATP, el griego Tsitsipas, fue el primer gran nombre en abandonar la competición tras tropezar ante el veterano canadiense Milos Raonic por 7-5, 6-4 y 7-6(2).

Respecto a los españoles, el castellonense Roberto Bautista se despidió del Abierto de Australia en tercera ronda después de caer en un apretado encuentro ante el croata Marin Cilic por 6(3)-7, 6-4, 6-0, 5-7 y 6-3.

También venció el tenista estadounidense Tennys Sandgren, quien se impuso a su compatriota Sam Querrey en lo que fue un duelo de grandes sacadores después de cerrar el partido por un triple 6-4.

Sandgren, quien alcanzó los cuartos de final en 2018, se verá las caras con el italiano Fabio Fognini, quien venció en su partido al argentino Guido Pella (22) por un cómodo 7-6(0), 6-2 y 6-3.

Serena se despide de Australia

Por primera vez desde Wimbledon 2009 y por primera vez desde el Open de Australia de 2007, las 10 primeras favoritas del cuadro femenino se habían clasificado para la tercera ronda de un ‘Grand Slam’.

En la quinta jornada de competición, sin embargo, llegó la gran sorpresa de la presente edición con la eliminación de Serena Williams a manos de Qiang Wang.

Serena Williams falls in the third round of the Australian Open to Wang Qiang.

It’s the first time she’s lost in the first week of a hard-court major since 2006. pic.twitter.com/EoChzPMdEh