Federer y Zverev le dan el liderazgo por 3-1 al Team Europe en la Laver Cup

Se imponen por 6-3, 7-5 sobre Denis Shapovalov y Jack Sock

Noroeste / Redacción

GINEBRA._ Roger Federer y Alexander Zverev unieron fuerzas este viernes la Laver Cup en Ginebra, y reaccionaron siempre a tiempo salvando seis puntos de set en una victoria por 6-3, 7-5 sobre Denis Shapovalov y Jack Sock para darle al Team Europe una ventaja de 3-1 sobre Team World después del Día 1.

“Fue un gran ambiente. No hay nada como jugar en casa. Sascha me llevó en el segundo set y fue muy divertido “, dijo Federer. “Mi espalda se ha recuperado (desde el US Open) y estoy listo para ir por más mañana”.

Federer mejoró a 6-2 su récord en la Laver Cup y Zverev ahora tiene un historia de 5-1. Sock cayó a 6-4 y Shapovalov busca su primera victoria en este evento (0-3).

“Tenía dos grandes entrenadores, uno en la cancha y otro (Rafael Nadal) al costado”, dijo Zverev. “Podría simplemente apagar mi cerebro y hacer lo que me digan que haga”.

Federer y Zverev deleitaron a la multitud en Palexpo al quebrarle el saque a Shapovalov para una ventaja de 3-1 en el primer set y aprovecharon ese impulso para una ventaja temprana. Una fuerte devolución de Zverev condujo a un quiebre inmediato del servicio de Sock en el primer juego del segundo set.

Shapovalov y Sock tuvieron problemas en los puntos de quiebre y perdieron sus primeras nueve oportunidades, pero Shapovalov cumplió su décima oportunidad al obtener un resto de revés para romper a Federer y nivelar el set en 4-4. Pero con Zverev sirviendo a 4-5, la pareja canadiense-estadounidense no pudo convertir seis puntos de set.

Una doble falta costosa de Shapovalov en 5-5 le dio un quiebre crítico a Federer/Zverev. El suizo aprovechó la oportunidad y sirvió para el partido después de 97 minutos, marcando el partido de dobles más largo en la historia de la Laver Cup.

Gana Tsitsipas

En el primer partido de la sesión nocturna, el griego Stefanos Tsitsipas hizo su debut en la Copa Laver al superar a un determinado Taylor Fritz para prevalecer 6-2, 1-6, 10-7.

El cordón de Tsitsipas se rompió en el 2/2 en el Match Tie-break, pero el jugador de 21 años tomó la sorprendente decisión de seguir jugando.

“No quería detener el partido. Eso fue bastante difícil porque tenía miedo de perder mi zapatilla en ese momento ”, dijo Tsitsipas en su entrevista en la cancha. “El impulso cambió en el desempate. Encontré mi ritmo nuevamente y tenía la mente clara en la cancha”.

La sesión del día vio a Dominic Thiem salvar tres puntos de partido para derrotar a Denis Shapovalov y darle al Team Euroope su primer punto, pero Jack Sock respondió por el Team World al vencer a Fabio Fognini para su primera victoria individual de la temporada.

LEER: Rafael Nadal conquista el US Open tras casi cinco horas de juego

(Con información de ATP en español)