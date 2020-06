Felipe Arredondo siente mayor compromiso a su llegada a Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Felipe Arredondo siente mayor compromiso a su llegada a Venados de Mazatlán

El lanzador, que jugó para Charros de Jalisco la temporada pasada, dice querer aportar su granito de arena para ayudar al club a llegar a la Serie del Caribe 2021

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La reciente contratación de Venados de Mazatlán, Felipe Arredondo, asume el reto que representa ser anfitriones de la Serie del Caribe el año próximo.

El lanzador derecho apenas arribó a la organización en cambio con Sultanes de Monterrey y reconoce que es de gran importancia que la ciudad en donde él jugará el año próximo albergará el Clásico Caribeño.

“Es una gran responsabilidad, viene la Serie del Caribe que es una fiesta muy importante, y como tal, siento que el equipo está trabajando en su conformación con la llegada de elementos a mejorar la organización”, dijo Arredondo.

“El equipo (Venados) siempre ha dado buenas expectativas en todos los aspectos, pero como te digo vamos a tratar de hacer lo mejor posible el trabajo para que todo esto funcione y salga de la mejor manera”.

El nacido en Culiacán está listo para el rol que decida su mánager y cuerpo técnico.

“En mi carrera nunca he tenido un rol, nunca me he metido nada de eso en la cabeza, siempre he sido en donde me pongan, en donde pueda ayudar, ya sea para un out, para un inning, para abrir un juego, para lo que ocupen siempre voy a estar disponible.

“No me meto nada en mi cabeza, lo que sí hago es estar preparado para competir y el querer ganar, siempre me ha gustado dar el cien por ciento para que el resultado regularmente sea positivo, el llegar a Venados es ayudar en lo que sea y aportar mi granito de arena”.