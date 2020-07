FÃ©lix HernÃ¡ndez decide no lanzar este aÃ±o por el coronavirus

ATLANTA._ El lanzador venezolano de los Bravos de Atlanta, Félix Hernández, ha elegido no participar en la temporada del 2020, según confirmó Mark Bowman de MLB.com.

Una fuente de Grandes Ligas confirmó la decisión de Hernández. Su agente Wilfredo Polidor divulgó la noticia por medio de su cuenta de Twitter.

Felix hernandez con miedo al COVID-19 ,no jugará en la temporada 2020 , Felix hernandez with fear of Covid -19 does not feel well to play in the 2020 season