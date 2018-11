Fernando del Paso, grande entre los grandes de las letras mexicanas, muere a los 83 aÃ±os

MÉXICO (SinEmbargo)._ El escritor Fernando del Paso falleció este miércoles poco después de las 9:00 horas en un hospital del estado de Jalisco. Tenía 83 años de edad.

El ganador del Premio Cervantes en 2015, fue internado el día de ayer en un hospital del estado de Jalisco.

Del Paso fue diplomático, periodista, escritor y pintor, ganador del Premio Xavier Villaurrutia, en 1966, por su primera novela, José Trigo, un vasto homenaje al lenguaje popular y los juegos de palabras.

Originario de la Ciudad de México, Del Paso nació el 1 de abril de 1935. Estudió el bachillerato de Ciencias Químicas, quiso ser médico, pero cambio de parecer por su terror a la sangre y los malos olores.

Desde pequeño se sintió atraído por las tiras cómicas de los diarios y tuvo el sueño de expresarse a través del dibujo, según un perfil del INBA.

Sin embargo, como él mismo afirmaba, era zurdo para dibujar y diestro para escribir.

“El dibujar es una venganza de mi mano izquierda al acto de escribir”, dijo en algún momento.

Aunque comenzó a realizar pinturas al óleo su fracaso fue rotundo.

A los 18 años de edad conoció a José de la Colina y al colombiano Antonio Montaño, quienes lo orientaron en sus primeras lecturas. Primero inició en la poesía, luego se orientó a un tipo de novela que fusiona la historia, la ficción, el sentido del humor, la reflexión cultural, la política y el mito, teniendo a México como su escenario primordial.

El INBA destaca que su trilogía de novelas, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, resultado cada una de más de diez años de trabajo, lo colocan como uno de los ensayistas y narradores más importantes de Latinoamérica.

SER HUMANO CON SUERTE

Del Paso fue consejero cultural de la Embajada de México en París y Cónsul general de México en Francia, así como director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara desde 1992. Fue condecorado con el Premio Cervantes de Literatura en el año 2015, citó tabascohoy.com.

"Más que un escritor con éxito, soy y he sido un ser humano con suerte. Fue una gran suerte haber nacido en México y hablar y escribir en lengua castellana", comentó Del Paso recientemente.

Fernando del Paso Morante, escritor mexicano, falleció la mañana de este miércoles a los 83 años de edad. Su muerte fue confirmada por Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de su cuenta de la red social Twitter.

fue internado el día de ayer martes en un hospital de Guadalajara, Jalisco, ciudad en la que participaría en la Feria Internacional de Libro, para presentar su más reciente obra 'La muerte se va a Granada'.

Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa.